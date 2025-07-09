Ученые выяснили, что шимпанзе носят аксессуары и следуют модным трендам

Шимпанзе носят аксессуары и следуют модным трендам так же, как и люди. Это выяснили ученые из Нидерландов, Великобритании и Замбии, сообщил The Times.
Исследователи пронаблюдали за группой из восьми обезьян, живущих в приюте для диких животных Чимфунши в Замбии, и заметили, что те часто носят травинки или веточки в ушах. Такая привычка появилась у шимпанзе в детском возрасте.
Эти действия не имели функционального значения. Кроме того, помещать траву в уши — довольно неприятно. Тем не менее, шимпанзе продолжали это делать. Ученые пришли к выводу, что ношение украшений — часть социальной жизни приматов.
«Это отражает то, как распространяются культурные веяния: кто‑то начинает что‑то делать, другие это копируют, и это становится частью групповой идентичности, даже если не имеет никакой четкой цели — и даже если иногда вызывает дискомфорт», — отметил доктор Джейк Брукер из Даремского университета.
Науке известно, что у шимпанзе есть разнообразные традиции. В дикой природе некоторые обезьяны, к примеру, бросают камни в деревья, создавая скопления камней, похожие на человеческие святилища. Зачем они это делают — неизвестно.
Аксессурары из травы заметили у шимпанзе из Чимфунши уже около десяти лет назад. Приматологи предположили, что они выполняют функцию «социального клея», каким у людей становится мода на широкие джинсы и танцы в тиктоке.
«Они могут способствовать укреплению социальных связей или сигнализировать о принадлежности к группе. Изучая, казалось бы, странное, но социально значимое поведение шимпанзе, мы получаем ценную информацию о том, как могли развиваться наши собственные культуры», — сказал Брукер.
По мнению ученых, «мода» появилась у обезьян в неволе, поскольку им не нужно быть особенно бдительными или тратить время на поиски пищи. Это могло дать им больше когнитивного пространства для игр, экспериментов и копирования друг друга.