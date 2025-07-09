Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун против фейк-ньюс в тизере четвертого сезона «Утреннего шоу»

«Сейчас, как никогда, мы должны ставить под сомнение все, что видим и слышим», — говорит героиня Энистон Алекс Леви, которая в новом сезоне заняла пост топ-менеджера телеканала. Ее бывшая партнерша по эфиру Брэдли Джексон (Уизерспун) соглашается: «Правда всегда выходит наружу. Ты ведь это знаешь».