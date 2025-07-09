Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун против фейк-ньюс в тизере четвертого сезона «Утреннего шоу»

Apple TV+ представил тизер четвертого сезона «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Первая серия выйдет 17 сентября, а следующие эпизоды будут появляться каждую пятницу ― до 19 ноября. В новом сезоне будет 10 серий.
Действие развернется спустя почти два года после финала третьего сезона ― весной 2024 года, когда слияние телеканалов UBA и NBN завершено. Одной из главных тем новых серий станет искусственный интеллект.
«После завершения слияния UBA и NBN редакция сталкивается с новой ответственностью, скрытыми мотивами и ускользающей природой истины в поляризованной Америке. В мире дипфейков, теорий заговора и корпоративных укрывательств — кому можно доверять? И как понять, что на самом деле правда?», ― гласит синопсис.
«Сейчас, как никогда, мы должны ставить под сомнение все, что видим и слышим», — говорит героиня Энистон Алекс Леви, которая в новом сезоне заняла пост топ-менеджера телеканала. Ее бывшая партнерша по эфиру Брэдли Джексон (Уизерспун) соглашается: «Правда всегда выходит наружу. Ты ведь это знаешь».
К своим ролям вернутся Николь Бехари и Нестор Карбонелл. К ним присоединятся новые актеры: Джереми Айронс, Аарон Пьер и Уильям Джексон Харпер. Шоураннером вновь выступит Шарлотта Стаудт, а режиссером ― Мими Лидер.
Энистон ранее говорила, что четвертый сезон «Утренного шоу» будет «очень эмоциональным». «Снимать этот проект действительно тяжело. В нем много слоев, он сложный, эмоциональный, поднимает массу актуальных тем и событий. Это совсем не „Друзья“», — признавалась она.