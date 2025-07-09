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СМИ: Люси Лью, Джастин Теру и Симона Эшли снимутся в «Дьявол носит Prada-2»

Фото: lucyliu

Люси Лью, Джастин Теру, Би Джей Новак и Полин Шаламе снимутся в сиквеле фильма «Дьявол носит Prada». Об этом сообщил Variety.

По информации издания, к проекту присоединятся бродвейские звезды Хелен Дж.Шен и Конрад Рикамора, а также комик Калеб Хирон. Deadline утверждает, что в картине появится и звезда «Бриджертонов» Симона Эшли.

Кроме того, в ленте можно будет увидеть Трейси Томс и Тибора Фельдмана, которые сыграли в оригинальном фильме подругу главной героини Лили и главу компании Elias-Clarke Ирва Равитца. Они вернутся к своим ролям.

В проекте поучаствуют Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Кеннет Брана. Последний сыграет мужа Миранды Пристли, героини Стрип. Режиссером сиквела выступит Дэвид Франкель, постановщик первого фильма. Сценарий напишет Элин Брош МакКенна. Съемки уже начались.

«Дьявол носит Prada-2» расскажет, как главред модного журнала Миранда Пристли сталкивается с упадком печатной прессы. Ее бывшая ассистентка Эмили теперь руководит люксовой компанией, и ее рекламный бюджет — это именно то, что необходимо изданию Пристли.

Релиз картины запланирован на 1 мая 2026 года. Ее продюсерами выступают Венди Файнерман, Карен Розенфельт и МакКенна.

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