В Геленджике впервые с 2022 года заработает аэропорт

В ближайшее время состоится открытие аэропорта в Геленджике для выполнения внутренних рейсов. Об этом сообщает Министерство транспорта.
Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Билеты появятся в продаже после начала его работы. Источник газеты «Известия» утверждает, что это произойдет 18 июля. Первой авиакомпанией, которая вернется в гавань, станет «Аэрофлот». По информации издания, полеты будут выполнять только в светлое время суток.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
Аэропорт в Геленджике в числе 11 южных аэропортов с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности. В мае прошлого года также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тыс. человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.