В Геленджике впервые с 2022 года заработает аэропорт

Аэропорт в Геленджике в числе 11 южных аэропортов с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности. В мае прошлого года также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тыс. человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.