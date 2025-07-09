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В Геленджике впервые с 2022 года заработает аэропорт

Фото: emanuviews/Unsplash

В ближайшее время состоится открытие аэропорта в Геленджике для выполнения внутренних рейсов. Об этом сообщает Министерство транспорта.

Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Билеты появятся в продаже после начала его работы. Источник газеты «Известия» утверждает, что это произойдет 18 июля. Первой авиакомпанией, которая вернется в гавань, станет «Аэрофлот». По информации издания, полеты будут выполнять только в светлое время суток.

Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.

Аэропорт в Геленджике в числе 11 южных аэропортов с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности. В мае прошлого года также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тыс. человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

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