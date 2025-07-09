Правительство одобрило законопроект, разрешающий сплошные вырубки лесов на Байкале

Документ также разрешает перевод земель лесного фонда в иные категории, что позволит строить на них дороги, коммунальные сети, инженерные объекты и кладбища. Эти поправки, по словам Минприроды, связаны лишь с тем, «чтобы дать шанс местному населению жить в комфортных условиях», с отремонтированными дорогами, канализацией и коммунальными объектами.