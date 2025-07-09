Правительство одобрило законопроект, разрешающий сплошные вырубки лесов на Байкале

Правительство России одобрило законопроект, который позволит проводить сплошные вырубки леса в центральной экологической зоне Байкала (ЦЭЗ БПТ). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минприроды.
В законопроекте речь идет о насаждениях, утративших «средообразующие, водоохранные, оздоровительные» и другие функции. В министерстве утверждают, что вырубать планируется только погибшие от болезней и пожаров леса. А нужно это якобы «в целях воспроизводства лесов».
Однако эксперты опасаются, что поправки станут стимулом к поджогу здоровых насаждений ради продажи древесины. Специалист по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейдлин считает, что законопроект легализует санитарные вырубки, против чего общественники выступали с момента появления инициативы.
Документ также разрешает перевод земель лесного фонда в иные категории, что позволит строить на них дороги, коммунальные сети, инженерные объекты и кладбища. Эти поправки, по словам Минприроды, связаны лишь с тем, «чтобы дать шанс местному населению жить в комфортных условиях», с отремонтированными дорогами, канализацией и коммунальными объектами.
В организации «Экспертный совет по заповедному делу» считают, что возможность неограниченного строительства дорог может привести к фрагментации и деградации природного комплекса.
Госдума приняла этот законопроект в первом чтении еще в июле 2023 года. В конце 2023-го правительство потребовало доработать инициативу. Там отмечали, что легализация сплошных вырубок и перевод земель лесного фонда в другую категорию противоречат Лесному кодексу РФ. Когда состоится второе чтение документа в Госдуме, не уточняется.