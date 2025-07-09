Вышел трейлер второго сезона «Уэнсдэй»

Netflix опубликовал официальный трейлер 2-го сезона сериала «Уэнсдэй, часть 1».
В ролике юная героиня Аддамс возвращается в академию «Невермор», поскольку новая тайна угрожает жизни того, кого она любит, — по крайней мере, настолько, насколько Уэнсдэй может кого‑то любить.
После спасения академии Уэнсдей чествуют как местного героя, а студенты выстраиваются в очередь, чтобы поприветствовать ее. Девушка воссоединяется со своей жизнерадостной соседкой по комнате Энид, прежде чем ее посещает трагическое видение о смертях близких.
Дженна Ортега ранее пообещала, что во втором сезоне «Уэнсдэй» зрители увидят эпизод, вдохновленный слешерами. Актриса также рассказала, что новые серии шоу будут содержать множество отсылок к культовым хоррорам вроде «Кэрри».