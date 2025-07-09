Вышел трейлер второго сезона «Уэнсдэй»

После спасения академии Уэнсдей чествуют как местного героя, а студенты выстраиваются в очередь, чтобы поприветствовать ее. Девушка воссоединяется со своей жизнерадостной соседкой по комнате Энид, прежде чем ее посещает трагическое видение о смертях близких.