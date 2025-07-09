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Росавиация разрешила Nordwind совершать рейсы из Москвы в Северную Корею

Фото: Andrei Ionov/Unsplash

Росавиация выдала авиакомпании Nordwind разрешение на выполнение регулярных рейсов из Москвы в столицу КНДР — Пхеньян. Об этом говорится в приказе.

Согласно опубликованному документу, перевозчик сможет осуществлять два рейса в неделю по данному маршруту. До этого россияне могли попасть в Северную Корею напрямую только из Владивостока.

Ранее столичный аэропорт Шереметьево добавил прямые рейсы в Пхеньян в свое расписание. Ближайший вылет запланирован на 28 июля.

В приказе Росавиации также указаны и другие обновленные допуски. Авиакомпаниям «Азимут» и «ИрАэро» разрешили вылетать в ОАЭ из Сочи и Краснодара. «Россия» получила допуск на полеты из Москвы в Душанбе, а Utair — на рейсы из Москвы в Анталью.

В конце июня было восстановлено железнодорожное сообщение между Россией и КНДР, прерванное с 2020 года из‑за пандемии. Тогда секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время планируется возобновление и авиасообщения: «Полетит и первый самолет, которые не летали более 30 лет».

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