Росавиация разрешила Nordwind совершать рейсы из Москвы в Северную Корею

В конце июня было восстановлено железнодорожное сообщение между Россией и КНДР, прерванное с 2020 года из‑за пандемии. Тогда секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время планируется возобновление и авиасообщения: «Полетит и первый самолет, которые не летали более 30 лет».