«Звук» запускает подкаст Никиты Забелина «Резонанс 2.0» о российской электронной сцене

«Самая модная музыка сегодня — та, которая опирается на свою культурную идентичность. И в этом смысле у нашей страны огромный потенциал. От Владивостока до Калининграда ребята создают уникальные треки в домашних студиях, при этом каждый регион звучит по-своему: на юге больше хауса, на Дальнем Востоке — электро, а в Сибири — жесткий технологичный саунд.