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«Звук» запускает подкаст Никиты Забелина «Резонанс 2.0» о российской электронной сцене

Фото: «Звук»

«Звук» анонсировал выход оригинального подкаста «Резонанс 2.0», автором и ведущим которого стал диджей, продюсер и один из лидеров техно-андеграунда Никита Забелин. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе платформы.

Проект станет переосмыслением радиопрограммы «Резонанс» (ранее выходившей на Megapolis FM и Studio 21). Первый эпизод подкаста выйдет в июле, а его гостем станет Ян Топлес — блогер и популяризатор науки.

В каждом выпуске «Резонанса 2.0» Забелин будет исследовать влияние электронной музыки на культуру цифровой эпохи, раскрывать особенности российского звучания и рассказывать о молодых артистах со всей страны. Героями подкаста станут не только музыканты, но и деятели науки, искусства, мира технологий — те, кто помогает переосмыслить границы жанров и подходов к созданию звука.

«Самая модная музыка сегодня — та, которая опирается на свою культурную идентичность. И в этом смысле у нашей страны огромный потенциал. От Владивостока до Калининграда ребята создают уникальные треки в домашних студиях, при этом каждый регион звучит по-своему: на юге больше хауса, на Дальнем Востоке — электро, а в Сибири — жесткий технологичный саунд.

Но, к сожалению, мало кто знает об этом разнообразии и масштабах таланта наших музыкантов. Поэтому мой подкаст со „Звуком“ — это возможность показать эту уникальную карту российской электроники и вывести ее из клубного андеграунда на более широкие площадки», — отметил Забелин.

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