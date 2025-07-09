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Московское метро дойдет до Троицка к 2030 году

Фото: Агентство «Москва»

Московский метрополитен дойдет до Троицка до 2030 года. К этому моменту будут запущены все 17 станций Троицкой (изумрудной) линии метро, говорится на сайте мэрии.

На данный момент на ветке уже функционирует участок, который включает станции «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская.

В стадии строительства находится участок от «Новаторской» до станции «ЗИЛ». Еще шесть станций проектируют: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедрова», «Ватутинки» и «Троицк».

© Mos.ru

После ввода в эксплуатацию всех станций Троицкая линия станет одной из самых длинных веток столичного метрополитена. Ее протяженность составит 43,3 километра.

Недавно в Москве решили продлить Сокольническую линию метро. Впервые за 35 лет на ее северо-восточном направлении откроются новые станции ― «МГСУ» и «Ярославская».

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