Lorde не могла заниматься музыкой из‑за РПП

Певица Lorde в интервью BBC Radio 1 рассказала о негативном влиянии расстройства пищевого поведения на ее творческую работу.
По словам Lorde, она так много думала о худобе, что у нее не оставалось сил писать песни. «В начале 2023 года я была просто не в лучшей форме по многим причинам. Я никогда не чувствовала себя настолько оторванной от своего творчества. У меня давно не было идей», — пояснила она.
«Это был период, когда я думала только о том, как бы похудеть, ложилась спать с мыслями о еде, а просыпалась с мыслями о еде и тренировках. Как только это прошло, вдохновение начало возвращаться», — добавила музыкант. После этого она смогла вернуться в студию и спродюсировать альбом «Virgin», который вышел 27 июня и дебютировал на втором месте в Billboard 200.
В апреле Lorde представила одну из новых песен в Вашингтон-сквер-парке в Нью-Йорке. Она встала на деревянную платформу в центре неработающего фонтана и подпевала своему синглу «What Was That», звучащему из колонки.