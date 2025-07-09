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Lorde не могла заниматься музыкой из‑за РПП

Фото: Didier Messens/Getty Images

Певица Lorde в интервью BBC Radio 1 рассказала о негативном влиянии расстройства пищевого поведения на ее творческую работу.

По словам Lorde, она так много думала о худобе, что у нее не оставалось сил писать песни. «В начале 2023 года я была просто не в лучшей форме по многим причинам. Я никогда не чувствовала себя настолько оторванной от своего творчества. У меня давно не было идей», — пояснила она.

«Это был период, когда я думала только о том, как бы похудеть, ложилась спать с мыслями о еде, а просыпалась с мыслями о еде и тренировках. Как только это прошло, вдохновение начало возвращаться», — добавила музыкант. После этого она смогла вернуться в студию и спродюсировать альбом «Virgin», который вышел 27 июня и дебютировал на втором месте в Billboard 200.

В апреле Lorde представила одну из новых песен в Вашингтон-сквер-парке в Нью-Йорке. Она встала на деревянную платформу в центре неработающего фонтана и подпевала своему синглу «What Was That», звучащему из колонки.

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