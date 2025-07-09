Lorde не могла заниматься музыкой из‑за РПП

По словам Lorde, она так много думала о худобе, что у нее не оставалось сил писать песни. «В начале 2023 года я была просто не в лучшей форме по многим причинам. Я никогда не чувствовала себя настолько оторванной от своего творчества. У меня давно не было идей», — пояснила она.