Четвертый сезон «Монстра» могут посвятить делу Лиззи Борден

Третий сезон «Монстра», премьера которого ожидается в 2025 году, расскажет о серийном убийце Эде Гине. В главной роли — Чарли Ханнам. Также в проекте заняты Лори Меткаф, Том Холландер и Оливия Уильямс. Гин стал известным в 1950-х, когда выяснилось, что он не только убивал людей, но и делал из останков предметы быта.