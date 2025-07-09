Четвертый сезон «Монстра» могут посвятить делу Лиззи Борден

Mattel представила куклу Барби с диабетом 1-го типа
Lorde не могла заниматься музыкой из‑за РПП
Онлайн-кинотеатру Max вернули прежнее название
Последний концерт Black Sabbath и Оззи Осборна собрал более 190 млн долларов на благотворительность
Режиссер «Сумерек» после успеха получила от студии мини-кексы, в то время как мужчинам дают машины
Wildberries откроет ПВЗ на архипелаге Шпицберген
Мультфильм «Гарфилд» получит продолжение. К озвучке вернется Крис Пратт
«Известия»: рост цен на такси в Москве за год доходит до 70%
Сценаристы «И просто так» дважды убили одного героя. Поклонники призвали закрыть сериал
Вышел тизер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси» о прообразе клоуна Пеннивайза из «Оно»
Реже-Жан Пейдж снимется в экранизации «Funny You Should Ask» Элиссы Суссман
Джонни Депп впервые прокомментировал увольнение из «Фантастических тварей»
Режиссер Питер Джексон инвестирует в проект по возрождению вымерших птиц моа
Японская компания начала создавать картины на основе мозговых волн людей
Звезда «Форс-мажоров» получила главную роль в медицинском сериале «Best Medicine»
Энн Хэтэуэй призналась, что «ментально сломалась» во время съемок фильма «Мать Мария»
Терри Гиллиам заявил, что в киноиндустрии наступило «не самое интересное время»
Bonhams выставит на аукцион костюмы и реквизит «Аббатства Даунтон» накануне выхода последнего фильма
«Смешная погоня»: Снуп Догг опубликовал видео с самокатчиком в Магнитогорске
В Китае оштрафовали футбольную команду за обращение к злым духам ради победы
Основатель Twitter создал мессенджер, работающий без интернета
В США нашли останки птерозавра, который жил более 200 млн лет назад
Ресторан Fullmoon отпраздновал свой первый день рождения
В Китае придумали лазерное «средство ПВО» от комаров. Оно уничтожает до 30 насекомых в секунду
Звезда «Шершней» Софи Тэтчер сыграет с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит»
Чад Стахелски снял клип для Evanescence и K.Flay. Это его первый музыкальный ролик
Граймс назвала соцсеть Х ядом
В России запустили новый сервис знакомств для построения серьезных отношений «По Любви»

Четвертый сезон «Монстра» могут посвятить делу Лиззи Борден

Фото: Netflix

Netflix работает над четвертым сезоном «Монстра» Райана Мерфи и Иэна Бреннана, хотя третий сезон антологии от Netflix еще не вышел.

По данным Variety, в центре нового сезона окажется одно из самых загадочных дел XIX века — история Лиззи Борден. Она была обвинена в жестоком убийстве отца и мачехи топором в 1892 году.

Несмотря на оправдание, ее имя стало символом шокирующего преступления и надолго вошло в американскую поп-культуру. Съемки могут стартовать уже осенью, утверждает издание. Стриминг эту информацию пока не подтверждал.

История Лиззи Борден уже не раз становилась основой для фильмов и сериалов. Среди недавних примеров — сериал «Хроники Лиззи Борден» с Кристиной Риччи в главной роли и фильм «Лиззи» с Хлоей Севиньи и Кристен Стюарт в главных ролях.

Третий сезон «Монстра», премьера которого ожидается в 2025 году, расскажет о серийном убийце Эде Гине. В главной роли — Чарли Ханнам. Также в проекте заняты Лори Меткаф, Том Холландер и Оливия Уильямс. Гин стал известным в 1950-х, когда выяснилось, что он не только убивал людей, но и делал из останков предметы быта.

Расскажите друзьям