Четвертый сезон «Монстра» могут посвятить делу Лиззи Борден

Netflix работает над четвертым сезоном «Монстра» Райана Мерфи и Иэна Бреннана, хотя третий сезон антологии от Netflix еще не вышел.
По данным Variety, в центре нового сезона окажется одно из самых загадочных дел XIX века — история Лиззи Борден. Она была обвинена в жестоком убийстве отца и мачехи топором в 1892 году.
Несмотря на оправдание, ее имя стало символом шокирующего преступления и надолго вошло в американскую поп-культуру. Съемки могут стартовать уже осенью, утверждает издание. Стриминг эту информацию пока не подтверждал.
История Лиззи Борден уже не раз становилась основой для фильмов и сериалов. Среди недавних примеров — сериал «Хроники Лиззи Борден» с Кристиной Риччи в главной роли и фильм «Лиззи» с Хлоей Севиньи и Кристен Стюарт в главных ролях.
Третий сезон «Монстра», премьера которого ожидается в 2025 году, расскажет о серийном убийце Эде Гине. В главной роли — Чарли Ханнам. Также в проекте заняты Лори Меткаф, Том Холландер и Оливия Уильямс. Гин стал известным в 1950-х, когда выяснилось, что он не только убивал людей, но и делал из останков предметы быта.