Okko начал съемки спин-оффа «Манюни» про детство Ба

На новом месте мама Мария пытается получить работу в школе, а отец Иосиф придумывает все новые аферы. В это время к Розе и ее двоюродной сестре Фае прибивается местный мальчик Гамлет. Троица устраивает настоящий переполох в Берде ― то ищет клад под папахой чабана, то случайно срывает свадьбу, то достает местного старожила, то устраивает ограбление, чтобы вернуть Гамлету футбольный мяч.