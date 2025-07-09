Okko начал съемки спин-оффа «Манюни» про детство Ба

Okko приступил к съемкам сериала «Манюня: Детство Ба» ― приквела к проекту о Манюне и ее друзьях. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Главной героиней станет девятилетняя Роза Шац — в будущем строгая, но обаятельная Ба, бабушка Манюни. События развернутся в первой половине XX века. Семья Розы переезжает в армянский Берд, что становится для них настоящим испытанием: дорога полна хаоса, а дом оказывается старым и покосившимся.
На новом месте мама Мария пытается получить работу в школе, а отец Иосиф придумывает все новые аферы. В это время к Розе и ее двоюродной сестре Фае прибивается местный мальчик Гамлет. Троица устраивает настоящий переполох в Берде ― то ищет клад под папахой чабана, то случайно срывает свадьбу, то достает местного старожила, то устраивает ограбление, чтобы вернуть Гамлету футбольный мяч.
Okko снимет два сезона по 10 серий каждый, продолжительность эпизодов ― 25 минут. Как и предыдущие части вселенной, новый сериал основан на произведениях Нарине Абгарян. Истории адаптированы при участии писательницы сценаристами Оксаной Серопян, Дарьей Пономаренко, Жанной Карганян, Гайком Асатряном и Нарине Акобян.
В режиссерском кресле вновь Арман Марутян. В ролях: Алина Хадарцева, Марина Овсепян, Вова Арутюнян, Николай Аветисян и другие.
Экранная вселенная «Манюни» сейчас насчитывает три сезона сериала и четыре полнометражных фильма. Заключительная част кинофраншизы ― «Манюня: День рождения Ба» ― тоже посвящена бабушке главной героини. В ней сюжет закручивается вокруг грандиозного юбилея Розы Иосифовны.