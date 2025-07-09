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Онлайн-кинотеатру Max вернули прежнее название

Фото: Marco Verch/ccnull.de

Стриминговый сервис Max, который принадлежит Warner Bros. Discovery, вернется к своему первоначальному названию HBO Max. Об этом пишет Deadline.

Когда руководитель контента Max Кейси Блойс объявил о переименовании на одном из мероприятий, это вызвало громкий смех и аплодисменты. «Я знаю, вы все шокированы, но хорошая новость в том, что у меня с прошлого раза целый ящик канцелярских принадлежностей», — пошутил он.

В компании объяснили, что переименование должно «подчеркнуть уникальность» сервиса для зрителей, тонущих в океане программ. За предыдущий год число подписчиков сервиса увеличилось на 22 миллиона, и Max расширил присутствие по всему миру.

HBO Max запустили в 2020 году, но в 2023-м переименовали в Max. Сервис построен на библиотеках Warner Bros, Discovery Channel, HBO, CNN, Cartoon Network, Adult Swim, Animal Planet и Eurosport. Летом он появился в Грузии, Армении, Казахстане, Таджикистане и на Кипре.

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