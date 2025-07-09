Онлайн-кинотеатру Max вернули прежнее название

Когда руководитель контента Max Кейси Блойс объявил о переименовании на одном из мероприятий, это вызвало громкий смех и аплодисменты. «Я знаю, вы все шокированы, но хорошая новость в том, что у меня с прошлого раза целый ящик канцелярских принадлежностей», — пошутил он.