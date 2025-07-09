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Последний концерт Black Sabbath и Оззи Осборна собрал более 190 млн долларов на благотворительность

Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Десятичасовой фестиваль Black Sabbath и Оззи Осборна «Back To The Beginning» собрал более 190 млн долларов на благотворительность. Об этом сообщил музыкальный директор шоу и гитарист Rage Against The Machine Том Морелло.

Все вырученные средства были направлены на помощь фонду Cure Parkinson’s, детской больнице Бирмингема и детскому хоспису Acorns, как и было обещано изначально.

«Мы собрали огромную сумму для благого дела. Столько замечательных музыкантов и фанатов по всему миру отдали дань уважения величайшим из величайших», — написал Морелло.

Шоу стало настоящим событием: Оззи Осборн появился из‑под сцены на крылатом троне, исполнив свои хиты «I Don’t Know», «Mr. Crowley», «Mama, I’m Coming Home» и «Crazy Train». После его сольного выступления на сцену вышли Black Sabbath.

Группа исполнила «War Pigs», «Iron Man», «N.I.B.» и завершила сет легендарной «Paranoid». Перед финальной песней Оззи обратился к публике: «Это последняя песня. Ваша поддержка позволила нам прожить невероятную жизнь. Спасибо вам от всего сердца».

В концерте приняли участие мировые рок-звезды: Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Gojira, Anthrax, Guns N’ Roses, KoRn, Tool, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Rolling Stones и многие другие.

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