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Режиссер «Сумерек» после успеха получила от студии мини-кексы, в то время как мужчинам дают машины

Фото: Temple Hill Entertainment

Режиссер «Сумерек» рассказала в интервью The Guardian, что после ошеломительного успеха фильма в 2008 году студия поблагодарила ее коробкой мини-кексов.

Фильм заработал 69 млн долларов в первые выходные и положил начало сверхприбыльной франшизе. Однако, по словам Кэтрин Хардвик, этот момент с кексами стал для нее жестким напоминанием: женщинам в Голливуде не дают те же возможности, что мужчинам.

Она отметила, что, если бы фильм снял мужчина и получил такие сборы, ему бы предложили машину, контракт на три фильма или возможность снимать все, что захочется. А она получила лишь символическое одобрение.

Хардвик добавила, что студия не верила в будущий успех первого фильма. Перед выходом ей сказали, что 30 млн долларов «будет уже хорошо». На деле лента собрала 408 млн по всему миру. После премьеры Хардвик не дали снять продолжение: «Новолуние» поставил Крис Вайц. Она же перешла к съемкам «Красной Шапочки», проекту с меньшим бюджетом и жесткими ограничениями.

Постановщица также рассказала, что продюсеры изначально сомневались в Роберте Паттинсоне: «Они звонили мне и говорили: „Ты уверена, что из этого парня получится красавец?“ Я отвечала: „Конечно. Вы видели его скулы? Мы сделаем новую прическу, он начнет тренироваться — он будет великолепен“. Но они не верили. Он пришел в запятнанной рубашке, это же Роб».

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