В «Стокманн» открылся школьный маркет

В «Стокманн» 10 июля заработал ежегодный школьный маркет.
По традиции он стартовал в середине летних каникул, давая возможность родителям сделать покупки до всеобщего ажиотажа и очередей, которые появляются ближе к началу учебного года. Коллекции школьной формы, верхняя одежда на осень, спортивная форма на уроки физкультуры, а также удобная обувь и подборка рюкзаков и портфелей от мировых и российских брендов теперь доступны как в универмагах, так и онлайн — на сайте и в мобильном приложении.
В маркете участвуют известные бренды с узнаваемым стилем, в их числе — Gioco, Silver Spoon, Choupette, Smena, Acoola, Junior Republic, Adidas, Ecco, Tom Tailor, Geox, Playtoday и многие другие. В специальном разделе «Школа» в интернет-магазине «Стокманн» появился полезный контент с подборками, идеями и советами от экспертов, который поможет собрать стильные образы на учебу.
Особое место в школьных коллекциях занимают рюкзаки: этот аксессуар позволяет детям проявить свою индивидуальность. Для младших школьников подойдут ранцы Belmil с ортопедической спинкой и фантастическими принтами, а также яркие модели от Mursu, Playtoday, Silver Spoon, Erich Krause и Keddo. Тем, кто ищет продуманные детали для своего стиля, понравятся модели с логопринтами от Tommy Hilfiger, Guess и Calvin Klein Jeans.
Мальчикам можно дополнить школьные образы галстуками, ремнями и подтяжками. А девочкам украсить наряд ажурным воротничком, оформленными заколками, эффектными ободками, объемными резинками и стильными бантами. Помимо одежды, обуви и аксессуаров, в универмагах и онлайн также есть канцтовары: ручки, фломастеры, маркеры, линейки, ластики, тетради, блокноты, подставки для книг.
Кроме того, в «Стокманн» продолжается летняя распродажа, где действуют скидки не только на детскую одежду, но и на товары для дома и вещи для родителей: одежду, обувь, сумки и другие аксессуары.