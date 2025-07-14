В «Стокманн» открылся школьный маркет

По традиции он стартовал в середине летних каникул, давая возможность родителям сделать покупки до всеобщего ажиотажа и очередей, которые появляются ближе к началу учебного года. Коллекции школьной формы, верхняя одежда на осень, спортивная форма на уроки физкультуры, а также удобная обувь и подборка рюкзаков и портфелей от мировых и российских брендов теперь доступны как в универмагах, так и онлайн — на сайте и в мобильном приложении.