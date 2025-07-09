Wildberries откроет ПВЗ на архипелаге Шпицберген

Компания Wildberries & Russ анонсировала открытие самого северного пункта выдачи заказов — на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Об этом пишет ТАСС.
Для этого ПВЗ будет доступен весь ассортимент товаров маркетплейса. Доставлять заказы в Арктику будет специальный морской транспорт, адаптированным к местным условиям климата. Открытие ПВЗ стало возможным благодаря тресту «Арктикуголь» — организации, обеспечивающей российское присутствие на архипелаге.
Как рассказал генеральный директор треста Ильдар Неверов, ПВЗ будет обслуживать поселения Баренцбург и Пирамида. На данный момент в точке уже завершаются последние тесты, в скором времени она будет доступна жителям. «Запуск ПВЗ на Шпицбергене — это не просто логистический шаг, это символ нашей приверженности идее доступности», — отметил руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries и Russ Максим Ким.
Арктический архипелаг Шпицберген, который норвежцы называют Свальбардом, расположен между 76-й и 80-й параллелями земного шара. Его передали под суверенитет Норвегии после Первой мировой войны в соответствии с договором о Шпицбергене, участниками которого являются 45 стран. Экономическое присутствие здесь поддерживают Норвегия и Россия.