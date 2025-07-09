Wildberries откроет ПВЗ на архипелаге Шпицберген

Как рассказал генеральный директор треста Ильдар Неверов, ПВЗ будет обслуживать поселения Баренцбург и Пирамида. На данный момент в точке уже завершаются последние тесты, в скором времени она будет доступна жителям. «Запуск ПВЗ на Шпицбергене — это не просто логистический шаг, это символ нашей приверженности идее доступности», — отметил руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries и Russ Максим Ким.