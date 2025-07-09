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Мультфильм «Гарфилд» получит продолжение. К озвучке вернется Крис Пратт

Фото: Columbia Pictures

Крис Пратт вернется к роли Гарфилда в сиквеле анимационного фильма, выпущенного в 2024 году. Об этом сообщает Deadline.

В работе над сиквелом также поучаствует вся команда продюсеров первого фильма. Анимацией займется студия DNEG Animation, а компания Prime Focus Studios выступит партнером по производству. Сценаристы и режиссер проекта пока не объявлены.

В оригинальном мультфильме сценаристом выступил Дэвид Рейнолдс, номинированный на «Оскар» за ленту «В поисках Немо», а режиссером — Марк Диндал, поставивший «Цыпленка Цыпу». Вместе они также работали над проектом «Похождения императора». В актерском составе первого фильма также были Сэмюэл Л. Джексон, Снуп Догг, Винг Реймс, Николас Холт и другие.

Франшиза основана на комиксе Джима Дэвиса о ленивом и саркастичном коте Гарфилде. Впервые он был опубликован в 1978 году. В 2004 году на экраны вышла экранизация, сочетающая в себе анимацию и живые съемки. В этом фильме, а также в сиквеле 2006 года Гарфилда озвучил Билл Мюррей.

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