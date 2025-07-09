Мультфильм «Гарфилд» получит продолжение. К озвучке вернется Крис Пратт

Франшиза основана на комиксе Джима Дэвиса о ленивом и саркастичном коте Гарфилде. Впервые он был опубликован в 1978 году. В 2004 году на экраны вышла экранизация, сочетающая в себе анимацию и живые съемки. В этом фильме, а также в сиквеле 2006 года Гарфилда озвучил Билл Мюррей.