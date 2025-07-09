«Известия»: рост цен на такси в Москве за год доходит до 70%

Издание сравнивало цены на такси в июне с тем же периодом 2024-го. Для этого брались одни и те же тарифы, один и тот же адрес поездки, примерно то же время, а также учитывался коэффициент при повышенном спросе. Источники издания в корпоративном парке одной из крупных компаний согласились с такими оценками.