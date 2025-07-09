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«Известия»: рост цен на такси в Москве за год доходит до 70%

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Стоимость поездки в такси по ряду направлений в Москве выросла до 70% за год, сообщают «Известия».

Издание сравнивало цены на такси в июне с тем же периодом 2024-го. Для этого брались одни и те же тарифы, один и тот же адрес поездки, примерно то же время, а также учитывался коэффициент при повышенном спросе. Источники издания в корпоративном парке одной из крупных компаний согласились с такими оценками.

В «Яндекс Такси» заявили «Известиям», что представленные данные не соответствуют действительности. По информации сервиса, в Московской области (включая Москву) средняя стоимость минуты поездки поднялась на 16%. По данным Росстата, цена за 1 километр поездки в такси с мая прошлого года по май 2025 года в Москве выросла на 30,8%. Аналитический центр при правительстве зафиксировал рост стоимости на 25,2% за 2024 год.

На баланс спроса и предложения и динамику стоимости такси напрямую влияет количество автомобилей в рейсах, рассказали «Известиям» источники в нескольких крупных таксопарках. Машин становится все меньше — на это влияет рост цен на лизинг авто. Ситуация приводит к тому, что водители не могут выполнять все заказы. Если на одну машину приходится по несколько вызовов, то цифровой сервис агрегатора автоматически поднимает стоимость. Пассажиры из‑за этого часто отказываются от поездки.

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