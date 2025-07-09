Сценаристы «И просто так» дважды убили одного героя. Поклонники призвали закрыть сериал

Речь идет об отце Лизы Тодд. В первом сезоне героиня говорила, что ее отец умер год назад, успокаивая подавленную Кэрри после утраты Мистера Бига. Во втором сезоне он внезапно «воскрес» и даже появился в кадре (его сыграл Билли Ди Уильямс). В третьем сезоне герой скончался от инсульта.