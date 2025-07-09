Сценаристы «И просто так» дважды убили одного героя. Поклонники призвали закрыть сериал

Зрители сериала «И просто так» — спин-оффа «Секса в большом городе» — заметили, что сценаристы дважды убили одного и того же героя.
Речь идет об отце Лизы Тодд. В первом сезоне героиня говорила, что ее отец умер год назад, успокаивая подавленную Кэрри после утраты Мистера Бига. Во втором сезоне он внезапно «воскрес» и даже появился в кадре (его сыграл Билли Ди Уильямс). В третьем сезоне герой скончался от инсульта.
Фанаты раскритиковали HBO и требуют закрыть шоу, которое, по их мнению, давно исчерпало себя. «Неужели это реально писали с помощью ChatGPT?» — написал один из поклонников. Когда издание The New York Post обратилось к представителям сериала, источник, близкий к производству, пояснил, что в первом сезоне речь якобы шла об отчиме Лизы.
Сериал «И просто так» часто подвергается критике из‑за сюжетных нестыковок и спорных новых персонажей. Но несмотря ни на что, новые эпизоды шоу продолжают выходить.