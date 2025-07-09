Mattel представила куклу Barbie с диабетом 1 типа

Компания Mattel выпустила первую в истории Barbie с диабетом 1 типа. Об этом пишет The Guardian.
Кукла была разработана в партнерстве с некоммерческой организацией Breakthrough T1D. Новинка стала частью усилий бренда по созданию более инклюзивных и разнообразных образов, в которых дети могут узнавать себя.
Кукла непрерывно носит глюкозный монитор на руке, зафиксированный медицинским скотчем в форме розовых сердечек, и использует помпу для автоматического введения инсулина. У нее также есть смартфон с приложением для контроля уровня сахара и сумка для необходимых в течение дня вещей.
По словам представителей Mattel, отражая такие состояния, как диабет, бренд помогает детям чувствовать себя замеченными и принятыми. В линейке Barbie Fashionistas сегодня представлено более 175 образов, включая кукол с инвалидностью, разными типами внешности и этническим происхождением. Ранее компания уже выпускала слепую Барби, куклу с синдромом Дауна, протезами, витилиго и слуховыми аппаратами.