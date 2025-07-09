Mattel представила куклу Barbie с диабетом 1 типа

Кукла непрерывно носит глюкозный монитор на руке, зафиксированный медицинским скотчем в форме розовых сердечек, и использует помпу для автоматического введения инсулина. У нее также есть смартфон с приложением для контроля уровня сахара и сумка для необходимых в течение дня вещей.