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Mattel представила куклу Barbie с диабетом 1 типа

Фото: Mattel

Компания Mattel выпустила первую в истории Barbie с диабетом 1 типа. Об этом пишет The Guardian.

Кукла была разработана в партнерстве с некоммерческой организацией Breakthrough T1D. Новинка стала частью усилий бренда по созданию более инклюзивных и разнообразных образов, в которых дети могут узнавать себя.

Кукла непрерывно носит глюкозный монитор на руке, зафиксированный медицинским скотчем в форме розовых сердечек, и использует помпу для автоматического введения инсулина. У нее также есть смартфон с приложением для контроля уровня сахара и сумка для необходимых в течение дня вещей.

© Фото: Mattel

По словам представителей Mattel, отражая такие состояния, как диабет, бренд помогает детям чувствовать себя замеченными и принятыми. В линейке Barbie Fashionistas сегодня представлено более 175 образов, включая кукол с инвалидностью, разными типами внешности и этническим происхождением. Ранее компания уже выпускала слепую Барби, куклу с синдромом Дауна, протезами, витилиго и слуховыми аппаратами.

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