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Вышел тизер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси» о маньяке-прообразе Пеннивайза из «Оно»

Фото: Peacock/YouTube

На ютуб-канале Peacock опубликовали тизер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси», который выйдет на одноименной стриминговой платформе 16 октября.

Шоу расскажет о серийном убийце, который стал прототипом жуткого клоуна Пеннивайза из романа «Оно» Стивена Кинга. В роли маньяка на экране появится Майкл Чернус, известный по сериалу «Разделение».

Видео: Peacock/YouTube

В сериале будет восемь эпизодов. В них покажут, как уважаемый член общества и на первый взгляд безобидный житель пригорода Чикаго между 1972 и 1978 годами похитил и убил 33 людей, закопав впоследствии их тела под собственным домом.

«Никто ничего не заподозрил. Ни разу за все эти годы. Почему? Он был обаятельным и смешным. У него была хорошая, общеамериканская работа. Он был лидером сообщества. Он даже вызвался развлекать больных детей, одевшись клоуном», — говорится в синопсисе проекта.

Шоу обещает «снять запутанные слои с жизни Гейси, вплетая в них душераздирающие истории его жертв». Оно также будет исследовать «горе, вину и травмы семей и друзей» погибших и разоблачать «системные ошибки, упущенные возможности и социальные предрассудки, которые подпитывали его царство ужаса».

Помимо Чернуса, в «Дьяволе под прикрытием» снялись Габриэль Луна («Одни из нас»), Майкл Ангарано («Сакраменто»), Крис Салливан, Джеймс Бэдж Дейл, Марин Айрленд. Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером сериала стал Патрик Макманус («Девушка из Плейнвилля»).

Другими исполнительными продюсерами стали Ноа Оппенгейм и Лиз Коул из NBC News Studios, Эшли Мишель Хобан, Ахмаду Гарба и Келли Фанке из Littleton Road Productions.

По словам Макмануса, все семьи жертв Гейси дали благославение на создание сериала «Дьявол под прикрытием». Маньяк в шоу не будет показан центром истории, как это ранее случилось с сериалом «Монстр» Райана Мерфи о Джеффри Дамере.

В частности, благодаря этому Чернус взялся за исполнение роли убийцы. Актер признался, что колебался, поскольку «не хотел быть частью чего‑то, что прославляло бы Джона Гейси».

Джон Уэйн Гейси — один из самых известных серийных убийц в истории. Он родился в 1942 году, был арестован в 1978-м, осужден в 1980-м и казнен в 1994 году после многочисленных апелляций.

Гейси не раз появлялся на киноэкране. В 1992 году его сыграл Брайан Деннехи в телефильме «Поймать убийцу», а недавно в образе преступника появился Джон Кэррол Линч в сериале «Американская история ужасов».

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