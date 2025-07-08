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Реже-Жан Пейдж снимется в экранизации «Funny You Should Ask» Элиссы Сассман

Фото: regejean

Британский актер Реже-Жан Пейдж, наиболее известный по роли герцога Гастингса в сериале «Бриджертоны», снимется в экранизации романа «Funny You Should Ask» Элиссы Сассмэн. Об этом написал Deadline.

Пейдж выступит также исполнительным продюсером проекта вместе со своей подругой Эмили Браун. Сценарий адаптации книги напишет Рейчел Олтер, работавшая ранее над «Обществом» и «Внешними отмелями».

Будущий сериал выпустит Apple и продакшн-компания Tomottow Studios. Пока проект находится на ранней стадии разработке. Пейджу в шоу достанется главная роль.

Американская писательница Эоисса Сассмэн опубликовала роман «Funny You Should Ask» («Смешно, что ты спросил») в 2022 году. В нем она рассказала историю о любви амбициозной журналистки и голливудского киноактера.

Продюсерами телеадаптации станут, помимо Пейджа и Браун, Олтер, Робин Шварц, Кэролин Дочер, Марти Адельштейн, Бекки Клементс и Алисса Бахнер. Когда сериал выйдет на экраны, пока неясно.

Ранее стало известно, что Пейдж сыграет главную роль в новой экранизации романа «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Он также должен появиться в сериале по мотивам фильма «Буч Кэссиди и Санденс Кид» вместе с Гленом Пауэллом.

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