Джонни Депп впервые прокомментировал увольнение из «Фантастических зверей»

Актер признался, что у него не осталось ненависти ни к Херд, ни к кому‑либо другому. «Ненависть к кому‑то — это огромная ответственность, которую нужно нести. Истинная правда <…> в том, что для того, чтобы ненавидеть, мне сначала нужно быть неравнодушным. А мне все равно. О чём мне беспокоиться? О том, что со мной поступили плохо? Это случается со многими людьми», — сказал он.