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Джонни Депп впервые прокомментировал увольнение из «Фантастических зверей»

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Американский актер Джонни Депп впервые прокомментировал в разговоре с The Telegraph увольнение из франшизы «Фантастические звери».

Депп поделился, что работа над третьей картиной серии остановилась буквально «в мгновение ока — прямо во время съемок». Создатели фильма заявили актеру, что хотят, чтобы тот ушел из проекта.

«На самом деле я думал, что они хотят, чтобы я вышел на пенсию», — отметил Депп. Артист добавил, что не собирался этого делать. «Во мне слишком много всего, чтобы меня убить», — пояснил он.

По словам актера, ему и до этого эпизода бывало больно, так что отстранение от роли не сломало его. Мать Деппа, как рассказал он, била его «палкой, чертовым ботинком, пепельницей, телефоном — неважно».

Деппа уволили из «Фантастических зверей» из‑за обвинений его бывшей жены Амбер Херд. Та утверждала, что Депп применял против нее насилие. Актер обвинил экс-супругу в клевете и выиграл суд.

«Прохождение всего этого в реальном времени составило семь или восемь лет. это было суровое, болезненное внутреннее путешествие. Хотел бы я не проходить через что‑то подобное? Безусловно. Но я узнал гораздо больше, чем мог себе представить», — подчеркнул Депп.

Актер признался, что у него не осталось ненависти ни к Херд, ни к кому‑либо другому. «Ненависть к кому‑то — это огромная ответственность, которую нужно нести. Истинная правда <…> в том, что для того, чтобы ненавидеть, мне сначала нужно быть неравнодушным. А мне все равно. О чём мне беспокоиться? О том, что со мной поступили плохо? Это случается со многими людьми», — сказал он.

Громким возвращением Деппа на киноэкраны после суда стала роль короля Людовика XV в исторической драме «Жанна Дюбарри» Майвенн. После нее артист пока не появился ни в одном другом проекте. Вместо этого Депп снял фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия» о художнике Амадео Модильяни в качестве режиссера.

В Голливуде, судя по всему, вновь хотят видеть некогда опального актера. Продюсер «Пиратов Карибского моря» признался, что обсуждал с Деппом вовращение к роли Джека Воробья. Терри Гиллиам пригласил Джонни в свой новый фильм, который, впрочем, столкнулся с проблемами в реализации.

В будущем Депп появится в ленте «Дневной пьяница» Марка Уэбба вместе с Пенелопой Крус. Кроме того, давний друг актера Тим Бертон выразил уверенность, что снова поработает с ним, правда пока не знает, в над каким проектом.

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