Режиссер Питер Джексон инвестирует в проект по возрождению вымерших птиц моа

В Китае придумали лазерное «средство ПВО» от комаров. Оно уничтожает до 30 насекомых в секунду
Джонни Депп впервые прокомментировал увольнение из «Фантастических зверей»
Японская компания начала создавать картины на основе мозговых волн людей
Звезда «Форс-мажоров» получила главную роль в медицинском сериале «Best Medicine»
Энн Хэтэуэй призналась, что «ментально сломалась» во время съемок фильма «Мать Мария»
Терри Гиллиам заявил, что в киноиндустрии наступило «не самое интересное время»
Bonhams выставит на аукцион костюмы и реквизит «Аббатства Даунтон» накануне выхода последнего фильма
«Смешная погоня»: Снуп Догг опубликовал видео с самокатчиком в Магнитогорске
В Китае оштрафовали футбольную команду за обращение к злым духам ради победы
Основатель Twitter создал мессенджер, работающий без интернета
В США нашли останки птерозавра, который жил более 200 млн лет назад
Ресторан Fullmoon отпраздновал свой первый день рождения
Звезда «Шершней» Софи Тэтчер сыграет с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит»
Чад Стахелски снял клип для Evanescence и K.Flay. Это его первый музыкальный ролик
Граймс назвала соцсеть Х ядом
В России запустили новый сервис знакомств для построения серьезных отношений «По Любви»
Фехтовальщица из Франции доказала, что допинг в ее организм попал через поцелуй
В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась премьера драмеди «Разочарованные»
Татьяна Буланова рассказала о росте числа зумеров на ее концертах
В Португалии археологи нашли отпечатки ступней неандертальцев на пляже
Беспилотный трамвай в Москве осенью начнет возить пассажиров
В Китае набирает популярность новая игрушка Wakuku. В магазинах ее разбирают за несколько часов
Crocs и Nintendo выпустят обувь, посвященную Animal Crossing
Впервые за 19 лет три россиянки вышли в ¼ финала Уимблдона
Джеймс Ганн и Зак Снайдер появились в новом эпизоде «Рика и Морти»
Wildberries запускает доставку готовой еды из ресторанов
Вышел новый трейлер хоррора «Одно целое» с Элисон Бри и Дейвом Франко
Джейсон Айзекс назвал расистами людей, которые осудили кастинг Паапы Эссьеду в «Гарри Поттере»

Режиссер Питер Джексон инвестирует в проект по возрождению вымерших птиц моа

Фото: Colossal Biosciences

Новозеландский режиссер Питер Джексон, снявший трилогию «Властелин колец», инвестирует 15 млн долларов вместе со своей партнершей Фрэн Уолш в проект по возрождению вымерших птиц моа. Об этом написал Forbes.

Вернуть к жизни моа намерена компания Colossal Biosciences в сотрудничестве с научно-исследовательским центром Ngai Tahu Research Centre. Она генетически модифицирует существующих птиц, чтобы те напоминали древних сородичей.

Вначале ученые извлекут ДНК из костей моа и сравнят ее с ДНК современных птиц — тинаму и эму. После этого они преодолеют проблемы в развитии эмбрионов и, как надеются специалисты, выведут птиц высотой более 3 метров, похожих на моа.

«Моа всегда были частью нашего духа как нации. Но это, очевидно, создание, которое из сегодняшних людей никто не видел живым.Так что это всегда было такое неуловимое чувство „Боже, как было бы невероятно, если бы мы знали, какие они на самом деле! Каково это — быть в компании одного из них?“. Это настолько захватывающая идея, что, надеюсь, она осуществится как можно скорее»

Моа были крупнейшими птицами на планете, их вес достигал 225 кг. Они жили на Южном острове Новой Зеландии и вымерли к XVI веку из‑за полинезийских охотников, прибывших в Новую Зеландию за 150 лет до этого из южной части Тихого океана.

Потомки полинезийцев из племени маори теперь пытаются возродить птиц, которых истребили их предки. Ранее Collossal Biosciences уже удалось возродить североамериканского лютоволка, но в компании признают, что проделать то же самое с птицой — это совсем другая задача.

Расскажите друзьям