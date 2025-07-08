Режиссер Питер Джексон инвестирует в проект по возрождению вымерших птиц моа

Новозеландский режиссер Питер Джексон, снявший трилогию «Властелин колец», инвестирует 15 млн долларов вместе со своей партнершей Фрэн Уолш в проект по возрождению вымерших птиц моа. Об этом написал Forbes.
Вернуть к жизни моа намерена компания Colossal Biosciences в сотрудничестве с научно-исследовательским центром Ngai Tahu Research Centre. Она генетически модифицирует существующих птиц, чтобы те напоминали древних сородичей.
Вначале ученые извлекут ДНК из костей моа и сравнят ее с ДНК современных птиц — тинаму и эму. После этого они преодолеют проблемы в развитии эмбрионов и, как надеются специалисты, выведут птиц высотой более 3 метров, похожих на моа.
«Моа всегда были частью нашего духа как нации. Но это, очевидно, создание, которое из сегодняшних людей никто не видел живым.Так что это всегда было такое неуловимое чувство „Боже, как было бы невероятно, если бы мы знали, какие они на самом деле! Каково это — быть в компании одного из них?“. Это настолько захватывающая идея, что, надеюсь, она осуществится как можно скорее»
Моа были крупнейшими птицами на планете, их вес достигал 225 кг. Они жили на Южном острове Новой Зеландии и вымерли к XVI веку из‑за полинезийских охотников, прибывших в Новую Зеландию за 150 лет до этого из южной части Тихого океана.
Потомки полинезийцев из племени маори теперь пытаются возродить птиц, которых истребили их предки. Ранее Collossal Biosciences уже удалось возродить североамериканского лютоволка, но в компании признают, что проделать то же самое с птицой — это совсем другая задача.