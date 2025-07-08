Режиссер Питер Джексон инвестирует в проект по возрождению вымерших птиц моа

«Моа всегда были частью нашего духа как нации. Но это, очевидно, создание, которое из сегодняшних людей никто не видел живым.Так что это всегда было такое неуловимое чувство „Боже, как было бы невероятно, если бы мы знали, какие они на самом деле! Каково это — быть в компании одного из них?“. Это настолько захватывающая идея, что, надеюсь, она осуществится как можно скорее»