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Японская компания начала создавать картины на основе мозговых волн людей

Японская компания Brainwave Trading Center превращает мозговые волны людей в искусство. Об этом сообщил South China Morning Post.

Она предложила волонтерам поучаствовать в развитии технологии и создать картину на основе активности собственного мозга. Сделать это можно в магазине BWTC Metaverse Store в Токио.

Компания обещает заплатить по 1000 японских йен (535 рублей) каждому, кто согласится на сканирование мозговых волн. Оно совершается прямо в магазине с помощью специального прибора, надеваемого на голову.

Система фиксирует уникальную активность мозга и мгновенно преобразует ее в арт-объект. Получившиеся картины оцениваются исходя из их эстетической ценности. К примеру, одну из них, созданную во время просмотра видео с трамваем, оценили в 13900 йен (7441 рубль), а другую — в 7810 йен (4183 рубля).

В компании отметили, что такая активность как чтение, концентрация, медитация или проявление эмоций, могут повлиять на конечную стоимость изображений. Там также заявили, что надеются бросить вызов традиционным представлениям о художественном творчестве.

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