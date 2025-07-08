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Звезда «Форс-мажоров» получила главную роль в медицинском сериале «Best Medicine»

Фото: Netflix

Эбигейл Спенсер («Форс-мажоры», «Анатомия страсти») снимется в главной роли в медицинском сериале «Best Medicine». Компанию актрисе составит Джош Чарльз («Общество мертвых поэтов»), пишет Deadline.

В основу сюжета лег британский сериал «Доктор Мартин». Комедийный сериал рассказывает о хирурге Мартине Бесте (Чарльз), который бросает свою блестящую карьеру в Бостоне, чтобы стать врачом общей практики в маленькой деревушке на Восточном побережье, где он проводил лето в детстве. Прямолинейный и несколько резкий стиль общения Мартина с пациентами вызывает раздражение у местных жителей, особенно у школьной учительницы Луизы Глассон (Спенсер). Ее описывают как добрую, обаятельную женщину, у которой с главным героем сразу не складываются отношения, но он вызывает у нее любопытство.

Хотя Мартин может помочь каждому, кто обратится к нему за помощью, на самом деле он просто хочет, чтобы его оставили в покое. Местные жители не подозревают, что за сдержанностью героя скрываются психологические проблемы, из‑за которых доктор не может по-настоящему сблизиться с кем‑либо.

Исполнительными продюсерами шоу выступят Бен Сильверман («Офис»), Говард Оуэнс («Король гольфа»), Лиз Туччилло («Секс в большом городе»), Марк Кроуди и Филлипа Брейтуэйт. Последние работали над оригинальным сериалом «Доктор Мартин».

Съемки сериала начнутся этим летом на севере штата Нью-Йорк. Производством проекта занимается Fox Entertainment Studios.

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