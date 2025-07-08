Звезда «Форс-мажоров» получила главную роль в медицинском сериале «Best Medicine»

В основу сюжета лег британский сериал «Доктор Мартин». Комедийный сериал рассказывает о хирурге Мартине Бесте (Чарльз), который бросает свою блестящую карьеру в Бостоне, чтобы стать врачом общей практики в маленькой деревушке на Восточном побережье, где он проводил лето в детстве. Прямолинейный и несколько резкий стиль общения Мартина с пациентами вызывает раздражение у местных жителей, особенно у школьной учительницы Луизы Глассон (Спенсер). Ее описывают как добрую, обаятельную женщину, у которой с главным героем сразу не складываются отношения, но он вызывает у нее любопытство.