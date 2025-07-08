Энн Хэтэуэй призналась, что «ментально сломалась» во время съемок фильма «Мать Мария»

«Это смирение — приходить каждый день и знать, что ты будешь отстойно играть. И это должно быть нормально. Ты не „плохая“. Ты просто новичок. Чтобы прийти к такому мышлению, мне пришлось отказаться от некоторых вещей. Это было трудно, но этот опыт стал трансформационным для меня», — поделилась актриса.