Энн Хэтэуэй призналась, что «ментально сломалась» во время съемок фильма «Мать Мария»

Энн Хэтэуэй поделилась, что съемки в музыкальной драме «Мать Мария» режиссера Дэвида Лоури стали самыми сложными в ее карьере. Об этом актриса рассказала в интервью Vogue.
В фильме актриса играет поп-диву, переживающую экзистенциальный кризис — она сбегает из тура и просит помощи у подруги-модельера, которую играет Микаэла Коэл. Хэтэуэй призналась, что очень хотела сыграть эту роль, но это оказалось тяжело. Во время съемок актриса чувствовала себя новичком в профессии, так как режиссер формировал из нее образ, совершенно отличный от того, к которому она привыкла.
«Это смирение — приходить каждый день и знать, что ты будешь отстойно играть. И это должно быть нормально. Ты не „плохая“. Ты просто новичок. Чтобы прийти к такому мышлению, мне пришлось отказаться от некоторых вещей. Это было трудно, но этот опыт стал трансформационным для меня», — поделилась актриса.
Хэтэуэй отметила, что во время съемок одной из кульминационных сцен она практически «ментально сломалась». Она предупредила партнершу, что ее реплики могут ранить ее. В ответ Микаэла взяла ее за руки и сказала: «Я люблю тебя, я доверяю тебе». Режиссер Лоури добавил, что эту сцену снимали около недели.
Коэл отметила, что расслаблялась после съемок в техно-клубах, куда звала и Хэтэуэй. «Она проделала очень большую работу. Ей пришлось многому научиться. Она была маленьким монстром, но никто это не понял до первого дубля. Потом она продолжала исполнять свою роль, дубль за дублем, на это нужно было много сил», — сказала Коэл о коллеге.
Специально для фильма было создано несколько песен. Одну из них Хэтэуэй исполнила с Джеком Антоноффом. Перед этим обладательница премии «Оскар» ходила на курсы вокала. Съемки фильма завершены, однако подробности сюжета пока держатся в секрете, как и дата выхода картины.