Терри Гиллиам заявил, что в киноиндустрии наступило «не самое интересное время»

«Я смотрю фильмы сейчас и вижу, что это технически очень искусные фильмы, но не делающие ничего, чтобы изменить мой взгляд на мир. Они не шокируют меня. Они не заставляют меня задуматься. Я нахожу это удручающим, и это вынуждает меня чуствовать себя старым»

Терри Гиллиам