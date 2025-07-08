Терри Гиллиам заявил, что в киноиндустрии наступило «не самое интересное время»

Режисссер Терри Гиллиам, известный по фильмам «Бразилия и «Воображариум доктора Парнаса», рассказал в интервью Deadline о своем новом проекте и сложностях в его создании.
Гиллиам признался, что задумал картину под названием «Карнавал в конце дней». Найти на нее финансирование оказалось непросто несмотря на то, что в ленте согласились участвовать такие звезды как Джонни Депп, Адам Драйвер, Джефф Бриджес и Джейсон Момоа.
Кинематографист начал писать сценарий в 2020 году и привлек к работе над ним молодого сценариста Кристофера Бретта Бейли. «Потому что я думал, что я старый пердун», — пояснил Гиллиам.
По словам режиссера, у них с Бейли получился «очень, очень смешной» сценарий о том, как Бог решил уничтожить человечество. Его Гиллиам отправил напрямую актерам, в обход их агентов. Это постановщик сделал по совету коллеги.
«Я не обращался к агентам, потому что агенты очень осторожные, обеспокоенные люди, и меня в любом случае предупредил парень в Голливуде, который прочитал сценарий. Он сказал: «Не позволяй никому другому читать это в Голливуде. Ты больше никогда не будешь работать, приятель»», — сказал Гиллиам.
84-летний кинематографист думал, что студии не смогут сказать «нет» проекту со звездным актерским составом. Но и это не помогло. «Кинопроизводство, думаю, теперь другое, и продюсеры, финансисты, студии в наши дни очень робкие», — посетовал он.
По мнению Гиллиама, в индустрии наступило «не очень интересное время». Людям, у которых есть «идеи, сильные мнения и высказывания, которые пытаются заставить людей думать», сегодня сложно пробиться, считает режиссер.
Гиллиам добавил, что независимым кинематографистам сегодня советуют удерживать бюджет проектов на уровне 10 млн долларов или ниже. Но идеи самого Гиллиама, по его словам, «требуют большего».
«„Человек, который убил Дон Кихота“ стоил 20 млн долларов, и в конечном итоге я его снял. Но не благодаря системе, а благодаря крестной фее, которая нашла последние деньги. Я не знаю больше, как делать фильмы дешево, поскольку мои идеи стали неизменно масштабнее. Я как бы попал в ловушку между бюджетами независимых фильмов и бюджетами студий», — рассказал кинематографист.
Он отметил, что весь актерский состав «Карнавала в конце дней» готов работать с ним за меньшие деньги, чем они обычно просят. Так что Гиллиам не теряет надежды на реализацию своего проекта. «Через пару лет я готов вернуться и снова поговорить со студиями», — добавил он, отметив, что также может остаться без работы «еще на 10 лет».
Режиссер заявил, что не против сотрудничать со стриминговыми сервисами. Но Гиллиам все же считает, что кино необходимо смотреть на большом экране, в кинозале со зрителями. «Вы платите деньги, вы идете в этот собор тьмы, где есть экран, и вы начинаете [смотреть фильм] с позиции уважения к кино», — пояснил он.