Bonhams выставит на аукцион костюмы и реквизит «Аббатства Даунтон» накануне выхода последнего фильма

В Китае придумали лазерное «средство ПВО» от комаров. Оно уничтожает до 30 насекомых в секунду
«Смешная погоня»: Снуп Догг опубликовал видео с самокатчиком в Магнитогорске
В Китае оштрафовали футбольную команду за обращение к злым духам ради победы
Основатель Twitter создал мессенджер, работающий без интернета
В США нашли останки птерозавра, который жил более 200 млн лет назад
Ресторан Fullmoon отпраздновал свой первый день рождения
Звезда «Шершней» Софи Тэтчер сыграет с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит»
Чад Стахелски снял клип для Evanescence и K.Flay. Это его первый музыкальный ролик
Граймс назвала соцсеть Х ядом
В России запустили новый сервис знакомств для построения серьезных отношений «По Любви»
Фехтовальщица из Франции доказала, что допинг в ее организм попал через поцелуй
В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась премьера драмеди «Разочарованные»
Татьяна Буланова рассказала о росте числа зумеров на ее концертах
В Португалии археологи нашли отпечатки ступней неандертальцев на пляже
Беспилотный трамвай в Москве осенью начнет возить пассажиров
В Китае набирает популярность новая игрушка Wakuku. В магазинах ее разбирают за несколько часов
Crocs и Nintendo выпустят обувь, посвященную Animal Crossing
Впервые за 19 лет три россиянки вышли в ¼ финала Уимблдона
Джеймс Ганн и Зак Снайдер появились в новом эпизоде «Рика и Морти»
Wildberries запускает доставку готовой еды из ресторанов
Вышел новый трейлер хоррора «Одно целое» с Элисон Бри и Дейвом Франко
Джейсон Айзекс назвал расистами людей, которые осудили кастинг Паапы Эссьеду в «Гарри Поттере»
Космо Джарвис все же не появится в «Одиссее» Кристофера Нолана
Платную курилку в Пулково закроют на ремонт. Она не выдержала наплыва посетителей
Билли Лурд снимется в комедийной драме «Король пиратов»
Художники поучаствуют в научных экспериментах в ходе арт-резиденции в Черноголовке
Лили Глэдстоун и Кеннет Брана снимутся в новом ремейке «Аферы Томаса Крауна»
Льюис Капальди рассказал, что терапия помогла ему вернуться на сцену

Bonhams выставит на аукцион костюмы и реквизит «Аббатства Даунтон» накануне выхода последнего фильма

Фото: Netflix

В честь выхода третьего и последнего фильма «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» аукционный дом Bonhams проведет прощальную выставку и онлайн-аукцион. На нем будет представлен реквизит со съемок, костюмы и декорации, сообщает Women’s Wear Daily.

С 18 августа по 16 сентября в лондонском Bonhams New Bond Street откроется бесплатная выставка для всех желающих. Параллельно на сайте bonhams.com будет проходить онлайн-распродажа вещей.

Среди самых заметных лотов — свадебное платье без оборок 1920-х годов, которое носила Мишель Докери в роли леди Мэри, шаровары леди Сибил в исполнении Джессики Браун-Финдли и платья Вайолет Кроули в светло-розовом и темно-сером цветах. Цена нарядов варьируется от 800 фунтов (85 тыс. рублей) до 5000 фунтов (533 тыс. рублей).

С молотка также уйдет реквизит: важнейшая стена колоколов, которую семья Кроули использовала для вызова персонала, хлопушка со съемок фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра» и подписанный автором сценарий первой серии первого сезона сериала «Аббатство Даунтон».

Сотрудник Bonhams Чарли Томас подчеркнул, что реквизит и костюмы со съемок «Аббатства Даунтон» отличаются исключительным вниманием к деталям, благодаря чему сериал полюбили во всем мире. Все вырученные на аукционе средства передадут в благотворительный фонд Together for Short Lives, помогающий семьям с тяжелобольными детьми.

«Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» выйдет в зарубежный прокат 12 сентября. Действие фильма разворачивается в 1930 году. К своим ролям вернулись Мишель Докери (Мэри), Хью Бонневилль (Роберт), Элизабет МакГоверн (Кора), Лора Кармайкл (Эдит), Джим Картер (Карсон), Аллен Лич (Том Бренсон) и другие актеры.

Сериал «Аббатство Даунтон» показывали с 2010 по 2016 год. В 2019 году его впервые расширили до полнометражного одноименного фильма. В 2022 году вышла часть «Новая эра». Картина «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» станет последней.

Расскажите друзьям