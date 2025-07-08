Bonhams выставит на аукцион костюмы и реквизит «Аббатства Даунтон» накануне выхода последнего фильма

В честь выхода третьего и последнего фильма «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» аукционный дом Bonhams проведет прощальную выставку и онлайн-аукцион. На нем будет представлен реквизит со съемок, костюмы и декорации, сообщает Women’s Wear Daily.
С 18 августа по 16 сентября в лондонском Bonhams New Bond Street откроется бесплатная выставка для всех желающих. Параллельно на сайте bonhams.com будет проходить онлайн-распродажа вещей.
Среди самых заметных лотов — свадебное платье без оборок 1920-х годов, которое носила Мишель Докери в роли леди Мэри, шаровары леди Сибил в исполнении Джессики Браун-Финдли и платья Вайолет Кроули в светло-розовом и темно-сером цветах. Цена нарядов варьируется от 800 фунтов (85 тыс. рублей) до 5000 фунтов (533 тыс. рублей).
С молотка также уйдет реквизит: важнейшая стена колоколов, которую семья Кроули использовала для вызова персонала, хлопушка со съемок фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра» и подписанный автором сценарий первой серии первого сезона сериала «Аббатство Даунтон».
Сотрудник Bonhams Чарли Томас подчеркнул, что реквизит и костюмы со съемок «Аббатства Даунтон» отличаются исключительным вниманием к деталям, благодаря чему сериал полюбили во всем мире. Все вырученные на аукционе средства передадут в благотворительный фонд Together for Short Lives, помогающий семьям с тяжелобольными детьми.
«Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» выйдет в зарубежный прокат 12 сентября. Действие фильма разворачивается в 1930 году. К своим ролям вернулись Мишель Докери (Мэри), Хью Бонневилль (Роберт), Элизабет МакГоверн (Кора), Лора Кармайкл (Эдит), Джим Картер (Карсон), Аллен Лич (Том Бренсон) и другие актеры.
Сериал «Аббатство Даунтон» показывали с 2010 по 2016 год. В 2019 году его впервые расширили до полнометражного одноименного фильма. В 2022 году вышла часть «Новая эра». Картина «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» станет последней.