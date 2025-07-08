Bonhams выставит на аукцион костюмы и реквизит «Аббатства Даунтон» накануне выхода последнего фильма

В честь выхода третьего и последнего фильма «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» аукционный дом Bonhams проведет прощальную выставку и онлайн-аукцион. На нем будет представлен реквизит со съемок, костюмы и декорации, сообщает Women’s Wear Daily.