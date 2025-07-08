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«Смешная погоня»: Снуп Догг опубликовал видео с самокатчиком в Магнитогорске

Фото: @snoopdogg

Снуп Догг опубликовал в инстаграме* видео из России. На нем запечатлена погоня за самокатчиком. Кадры были сняты еще в конце мая в Магнитогорске Челябинской области.

«Самая смешная погоня!» — написал он. К видео музыкант добавил свой трек «West Up!». Ролик уже набрал более 8 млн просмотров.

Видео: @snoopdogg

Под постом уже почти 3000 комментариев, большинство из которых написаны россиянами. Вот лишь некоторые из них: «Магнитка в аккаунте Снупа, теперь я видел все», «Зис из Раша, браза! Когда в Адлере будешь?», «Чел даже не представляет, как прославил Магнитогорск».

Сейчас Догг продолжает заниматься музыкой. В декабре 2024-го он выпустил альбом «Missionary» на виниловой пластинке в виде презерватива. В том же месяце артист засемплировал трек, созданный людьми с трудностями в обучении, и поделился с ними прибылью.

Одновременно с музыкой Догг занимается кино. В прошлом году рэпер начал снимать фильм наподобие «Планеты обезьян», но с собаками, а затем получил главную роль в сайфай-боевике Люка Бессона.

В мае рэпер завел канал в телеграме. Спустя месяц стало известно, что Universal Pictures снимет байопик о Снуп Догге. Лента расскажет о пути Снуп Догга от звезды хип-хопа до медиамагната и культовой фигуры индустрии развлечений.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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