«Смешная погоня»: Снуп Догг опубликовал видео с самокатчиком в Магнитогорске

Снуп Догг опубликовал в инстаграме* видео из России. На нем запечатлена погоня за самокатчиком. Кадры были сняты еще в конце мая в Магнитогорске Челябинской области.
«Самая смешная погоня!» — написал он. К видео музыкант добавил свой трек «West Up!». Ролик уже набрал более 8 млн просмотров.
Под постом уже почти 3000 комментариев, большинство из которых написаны россиянами. Вот лишь некоторые из них: «Магнитка в аккаунте Снупа, теперь я видел все», «Зис из Раша, браза! Когда в Адлере будешь?», «Чел даже не представляет, как прославил Магнитогорск».
Сейчас Догг продолжает заниматься музыкой. В декабре 2024-го он выпустил альбом «Missionary» на виниловой пластинке в виде презерватива. В том же месяце артист засемплировал трек, созданный людьми с трудностями в обучении, и поделился с ними прибылью.
В мае рэпер завел канал в телеграме. Спустя месяц стало известно, что Universal Pictures снимет байопик о Снуп Догге. Лента расскажет о пути Снуп Догга от звезды хип-хопа до медиамагната и культовой фигуры индустрии развлечений.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.