«Смешная погоня»: Снуп Догг опубликовал видео с самокатчиком в Магнитогорске

Под постом уже почти 3000 комментариев, большинство из которых написаны россиянами. Вот лишь некоторые из них: «Магнитка в аккаунте Снупа, теперь я видел все», «Зис из Раша, браза! Когда в Адлере будешь?», «Чел даже не представляет, как прославил Магнитогорск».