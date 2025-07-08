Исследование: 96% пластиковой упаковки загрязняет еду и напитки микропластиком

Почти вся пластиковая упаковка, используемая в пищевой промышленности, загрязняет еду и напитки микропластиком или нанопластиком. К такому выводу пришли ученые из Швейцарии и Норвегии, написал npj Science of Food.
Они изучили 103 исследования, семь из которых признали высоконадежными. В 96% случаев пластик оказывался в продуктах питания, если они хранились в таре из полиэтилена, полипропилена, ПЭТ, полистирола, полиамида и меламина.
Исследователи отметили: в напитки микропластик попадает при открытии пластиковой крышки и при заваривании чайных пакетиков, а в еду — при нарезке на пластиковых разделочных досках.
Пластиковое загрязнение обнаружили в поваренной соли, рыбных консервах, рисе, минеральной воде, пиве, безалкогольных напитках и еде на вынос. Оно может оказывать неблагоприятное влияние на здоровье людей, в частности менять состав микробиома кишечника.
Воздействие микропластика приводит к окислительному стрессу и воспалению, нейротоксичности, иммунологическим и репродуктивным эффектам, а также изменениям в эндокринной сигнализации, подчеркнули ученые.
Ранее наука считала, что микропластик попадает в организм человека из окружающей среды: почвы, воздуха и воды. Теперь же ясно, что важный вклад в этот пагубный процесс вносит пищевая промышленность. Помимо микропластика и нанопластика, в еде содержится более мелкий мезопластик, отметили исследователи.
Микропластик впервые обнаружили в крови человека в 2022 году. После этого его находили в свежевыпавшем антарктическом снегу, молоке и мясе сельскохозяйственных животных, листьях растений, организмах птиц в Антарктике.