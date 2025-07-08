Исследование: 96% пластиковой упаковки загрязняет еду и напитки микропластиком

Ранее наука считала, что микропластик попадает в организм человека из окружающей среды: почвы, воздуха и воды. Теперь же ясно, что важный вклад в этот пагубный процесс вносит пищевая промышленность. Помимо микропластика и нанопластика, в еде содержится более мелкий мезопластик, отметили исследователи.