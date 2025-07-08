В Китае оштрафовали футбольную команду за обращение к злым духам ради победы

В Китае футбольную команду обвинили в нечестной победе и оштрафовали на 30 тыс. юаней (330 тыс. рублей). Об этом пишет South China Morning Post.
Футболисты из «Чанчунь Сиду» должны были сыграть против команды «Шаньси Чунде Ронгай». Перед игрой спортсмены положили в раздевалку соперника желтые бумажные полоски с надписью: «По императорскому указу „Шаньси Чунде Ронгай“ потерпит неудачу».
Записки оказались традиционными даосскими талисманами фу. Китайцы считают, что они могут приносить удачу или насылать проклятья. «Злые духи» действительно помогли «Чанчунь Сиду»: футболисты выиграли матч со счетом 2:0.
За это Китайская футбольная ассоциация решила оштрафовать команду. По словам журналистов, в течение сезона другие соперники «Чанчунь Сиду» тоже говорили про подкинутые бумаги в раздевалке, однако тогда клубу удалось избежать наказания.
Несмотря на все сложности и споры в традиционном футболе, недавно в Китае состоялось событие, которое открывает новую эру в развитии спорта. В конце июня в Поднебесной провели первый футбольный матч с участием роботов. В необычном турнире участвовали четыре сборные, в каждой команде по три механических игрока ростом от 1,2 до 1,5 метра.