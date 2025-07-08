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Основатель Twitter создал мессенджер, работающий без интернета

Фото: Andrej Lišakov/Unsplash

Основатель Twitter Джек Дорси создал мессенджер, который может работать без доступа в интернет. Для функционирования ему требуется исключительно сеть Bluetooth, написал CNBC.

Децентрализованное приложение под названием Bitchat в данный момент находится в стадии бета-тестирования. Чтобы обмениваться с его помощью сообщениями, пользователям не потребуются ни телефонные номера, ни электронная почта.

Дорси назвал проект личным экспериментом в области «сетей Bleutooth Mesh, ретрансляций и моделей хранения и пересылки, моделей шифрования сообщений и некоторых других вещей».

© jack/X

Bitchat, согласно описанию, обеспечивает связь между близлежащими устройствами. Гаджеты формируют локальные кластеры Bluetooth и передают сообщения с утройства на устройство, позволяя достигать пользователей за пределами стандартного диапазона — без Wi-Fi и сотовой связи.

Сообщения, передаваемые через мессенджер, хранятся только на устройстве, исчезают по умолчанию и никогда не оказываются доступны централизованной инфраструктуре. Таким образом пользователям обеспечивается цензуроустойчивая коммуникация и конфиденциальность.

Дорси — давний сторонник децентрализации различных сервисов, от социальных сетей до платежных сервисов. Он намерен в будущем добавить в Bitchat функцию WiFi Direct для увеличения скорости и радиуса действия мессенджера.

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