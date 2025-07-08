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В США нашли останки птерозавра, который жил более 200 млн лет назад

Фото: Freepik

Представители Смитсоновского института США обнаружили во время раскопок в штате Аризона останки ранее неизвестного вида птерозавров. Его представители жили на Земле более 209 млн лет назад, пишет пресс-служба учебного заведения.

Ученые нашли в Национальном парке Петрифайд-Форест сотни окаменелостей, которые относятся к позднему триасовому периоду. Одна из находок — фрагмент челюсти, который, по оценкам специалистов, был размером с чайку. Поскольку кончики зубов были стерты, команда пришла к выводу, что птерозавр, вероятно, питался местной рыбой, многие из которых были покрыты чешуей, похожей на броню. Новый вид птерозавров назвали Eotephradactylus mcintireae.

По словам ученых, около 200 млн лет назад климат Земли начал резко меняться из‑за массовых вулканических извержений, связанных с распадом Пангеи — суперконтинента, который объединял фактически все современные материки. Этот процесс привел к вымиранию 75% сухопутной фауны, что, предположительно, создало благоприятные условия для жизни первых динозавров, птерозавров, крокодилов и других животных мезозойской эры. «Останки, подобные этим, позволяют нам установить, что все эти животные на самом деле жили вместе», — отметил палеонтолог Бен Клигман.

Костный пласт на этом месте обнаружили еще в 2011 году. Тогда группа под руководством геолога-исследователя Кей Беренсмейер искала окаменелости доисторических предков млекопитающих и нашла 1200 отдельных окаменелостей, в числе которых кости, зубы, рыбья чешуя и фекалии.

В январе в Перу палеонтологи обнаружили окаменелость родственницы большой белой акулы возрастом 9 млн лет. Сейчас эта акула вымерла, но раньше она обитала в водах южной части Тихого океана. Ее зубы достигали 8,9 см в длину, а взрослые особи могли вырастать почти до семи метров в длину — размером с небольшую яхту. В марте в Испании нашли останки древнейшего человека. Окаменелые останки представляют собой левую щеку и верхнюю челюсть взрослого представителя вымершего вида человека, который жил и умер на Пиренейском полуострове между 1,1 и 1,4 млн лет назад.

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