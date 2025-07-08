По словам ученых, около 200 млн лет назад климат Земли начал резко меняться из‑за массовых вулканических извержений, связанных с распадом Пангеи — суперконтинента, который объединял фактически все современные материки. Этот процесс привел к вымиранию 75% сухопутной фауны, что, предположительно, создало благоприятные условия для жизни первых динозавров, птерозавров, крокодилов и других животных мезозойской эры. «Останки, подобные этим, позволяют нам установить, что все эти животные на самом деле жили вместе», — отметил палеонтолог Бен Клигман.