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Ресторан Fullmoon отпраздновал свой первый день рождения

Фото: Fullmoon

3 июля ресторан современной японской кухни Fullmoon отметил свой первый год работы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе заведения.

Празднование началось в основном зале ресторана, где гостей встречали пыльно-розовые интерьеры, авторские коктейли, саке, суши-сеты и живое исполнение на японском кото. После захода солнца вечер продолжился в «Тайной чайной».

В спикизи-пространстве на нижнем уровне за пультом появился электронный дуэт Geju. На вечеринке были замечены Сергей Минаев, Светлана Бондарчук, Михаил Лабковский, Ирина Горбачева, Артем Карисалов, Анна Меликян и другие.

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Fullmoon Ильи Тютенкова — это не просто ресторан, а сразу три формата под одной крышей: современная японская кухня, скрытый бар и чайная комната. За первый год он успел стать яркой точкой на гастрономической и светской карте Москвы.

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