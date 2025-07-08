Ресторан Fullmoon отпраздновал свой первый день рождения

3 июля ресторан современной японской кухни Fullmoon отметил свой первый год работы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе заведения.
Празднование началось в основном зале ресторана, где гостей встречали пыльно-розовые интерьеры, авторские коктейли, саке, суши-сеты и живое исполнение на японском кото. После захода солнца вечер продолжился в «Тайной чайной».
В спикизи-пространстве на нижнем уровне за пультом появился электронный дуэт Geju. На вечеринке были замечены Сергей Минаев, Светлана Бондарчук, Михаил Лабковский, Ирина Горбачева, Артем Карисалов, Анна Меликян и другие.
Fullmoon Ильи Тютенкова — это не просто ресторан, а сразу три формата под одной крышей: современная японская кухня, скрытый бар и чайная комната. За первый год он успел стать яркой точкой на гастрономической и светской карте Москвы.