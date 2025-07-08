Йельский университет признали нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацией Йельский университет. Об этом сообщили на портале ведомства.
По словам Генпрокуратуры, деятельность вуза «направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ».
Кроме того, как считают российские власти, Йельский университет стремится к «дестабилизации социально-экономической и политической обстановки в стране», а также проводит «работу по правовому обоснованию изъятия незаконно удерживаемых западными странами российских активов».
«На базе университета функционирует Школа международных отношений, в которой по стипендиальной программе осуществляется подготовка студентов к „глобальному лидерству“, а фактически — обучение оппозиционных лидеров иностранных государств. Среди российских выпускников программы руководители и активисты экстремистской организации „Фонд борьбы с коррупцией“*», — отметили в сообщении.
По мнению Генпрокуратуры, российские выпускники Йеля «использовали полученные в школе знания и технологии» в ФБК* ради «эскалации протестной активности».
Йельский университет — одно из самых известных образовательных учреждений в мире. Он существует с 1701 года и входит в Лигу плюща — сообщество наиболее престижных частных университетов США.
Среди выпускников программ Йеля — умерший в российской тюрьме оппозиционер Алексей Навальный, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, депутат Европарламента Сергей Лагодинский, историк Владимир Вернадский, пианист Дмитрий Новгородский, математик Игорь Френкель.
* Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.