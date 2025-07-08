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Йельский университет признали нежелательной организацией

Фото: Vadim Sherbakov/Unsplash

Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацией Йельский университет. Об этом сообщили на портале ведомства.

По словам Генпрокуратуры, деятельность вуза «направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ».

Кроме того, как считают российские власти, Йельский университет стремится к «дестабилизации социально-экономической и политической обстановки в стране», а также проводит «работу по правовому обоснованию изъятия незаконно удерживаемых западными странами российских активов».

«На базе университета функционирует Школа международных отношений, в которой по стипендиальной программе осуществляется подготовка студентов к „глобальному лидерству“, а фактически — обучение оппозиционных лидеров иностранных государств. Среди российских выпускников программы руководители и активисты экстремистской организации „Фонд борьбы с коррупцией“*», — отметили в сообщении.

По мнению Генпрокуратуры, российские выпускники Йеля «использовали полученные в школе знания и технологии» в ФБК* ради «эскалации протестной активности».

Йельский университет — одно из самых известных образовательных учреждений в мире. Он существует с 1701 года и входит в Лигу плюща — сообщество наиболее престижных частных университетов США.

Среди выпускников программ Йеля — умерший в российской тюрьме оппозиционер Алексей Навальный, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, депутат Европарламента Сергей Лагодинский, историк Владимир Вернадский, пианист Дмитрий Новгородский, математик Игорь Френкель.

* Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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