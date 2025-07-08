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Звезда «Шершней» Софи Тэтчер сыграет с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит»

Фото: Warner Bros.

Софи Тэтчер присоединилась к касту второго сезона сериала «Мистер и миссис Смит». Актриса сыграет миссис Смит. Об этом сообщает Deadline.

Ранее СМИ сообщали, что на центральную женскую роль рассматривали певицу Билли Айлиш, но ее участие в шоу не подтвердилось. Партнером Тэтчер станет Марк Эйдельштейн, который исполнит роль мистера Смита. Об участии российской звезды в проекте стало известно еще в декабре 2024 года.

Дуэт сменит Дональда Гловера и Майю Эрскин, которые исполняли главные роли в первом сезоне. Он вышел на экраны в феврале 2024 года. «Мистер и миссис Смит» рассказал о двух незнакомцах-шпионах, которые вынуждены выдавать себя за супружескую пару.

Сценарий шоу отличается от оригинального фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях. Предполагается, что следующая часть сериала тоже расскажет совершенно новую историю.

Дональд Гловер и Франческа Слоун вновь станут исполнительными продюсерами, а Слоун и шоураннером. Сериал разрабатывает студия Amazon MGM вместе с продакшен-компанией New Regency. Премьера ожидается в середине 2026 года.

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