Звезда «Шершней» Софи Тэтчер сыграет с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит»

Ранее СМИ сообщали, что на центральную женскую роль рассматривали певицу Билли Айлиш, но ее участие в шоу не подтвердилось. Партнером Тэтчер станет Марк Эйдельштейн, который исполнит роль мистера Смита. Об участии российской звезды в проекте стало известно еще в декабре 2024 года.