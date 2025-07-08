Оно может работать в полной темноте и покрывает зону защиты до 6 метров. Для безопасности в устройство встроен радар, который блокирует работу при появлении рядом людей и домашних питомцев. Работает гаджет от обычного внешнего аккумулятора и может работать до 16 часов непрерывной работы.