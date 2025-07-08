На платформе IndieGoGo китайский разработчик Джим Вонг представил «Photonmatrix» — портативное лазерное устройство, которое уничтожает комаров в воздухе. Автор называет изобретение «первой в мире мобильной системой воздушной обороны от комаров».
«Photonmatrix» работает при помощи LiDAR и лазера с управлением через гальванометр, чтобы автоматически обнаруживать и моментально уничтожать комаров. Устройство способно расправляться с 30 насекомыми в секунду.
Оно может работать в полной темноте и покрывает зону защиты до 6 метров. Для безопасности в устройство встроен радар, который блокирует работу при появлении рядом людей и домашних питомцев. Работает гаджет от обычного внешнего аккумулятора и может работать до 16 часов непрерывной работы.
«Photonmatrix» выпускается в двух вариантах: базовый (действует до 3 метров и стоит от 498 долларов) и Про (до 6 метров, цена 698 долларов). После завершения краундфандинговой кампании цены вырастут: базовая версия будет стоить 698 долларов, а Про — 898.
На момент написания заметки разработчику удалось собрать нужную сумму для производства устройств. При необходимых для этого 156 тыс. гонконгских долларов ему удалось собрать 4,3 млн, что на 2759% больше. При этом кампания будет продолжаться еще 36 дней.