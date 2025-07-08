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В России запустили новый сервис знакомств для построения серьезных отношений «По Любви»

Фото: Candice Picard/Unplash

В России, в День семьи, любви и верности, запустилась пилотная версия нового сервиса знакомств «По Любви». Приложение ориентировано на создание серьезных отношений, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе сервиса.

В честь праздника приложение предлагает новым пользователям бесплатное тестирование платформы. Создатели уверены, что их проект станет альтернативой существующим приложениям, которые, по их мнению, делают акцент на количестве взаимодействий, а не на их качестве. «По Любви» решает две ключевые проблемы — недостаток знаний о построении отношений и трудности в поиске партнера со схожими ценностями.

«Мы разработали полную альтернативу нишевым сервисам, объединив людей с единой целью создания серьезных отношений и семьи. Сервис поможет подобрать партнера, основываясь на общих ценностях и интересах», — отметил со-основатель «По Любви», социальный предприниматель Николай Бреев.

Платформа предусматривает строгую верификацию и модерацию. Алгоритм подбора основан на анализе совпадений по ценностям, которые кандидаты указывают в подробных анкетах с видео. Вместо бесконечного свайпа пользователям предлагается ограниченное количество лайков в день, что стимулирует более осознанный выбор спутника жизни.

В сервисе представлены игровые механики и обучающие видео по построению отношений. Участники онлайн-сервиса также могут делиться ссылкой на платформу с друзьями и получить бесплатную премиум-подписку. «По Любви» также предлагает функцию «Сообщества», которая позволяет создавать собственные сообщества, приглашать в них людей и осуществлять поиск по существующим группам.

Бета-версию сервиса уже можно скачать в Google Play и App Store. Подведение первых итогов пилотного периода запланировано на начало осени 2025 года.

В начале июля сервис для знакомств «Обоюдно» запустила молодежная организация ЛДПР. Редактор «Афиши Daily» Анна Красюк протестировала его и рассказала, каким он получился.

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