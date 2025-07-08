В честь праздника приложение предлагает новым пользователям бесплатное тестирование платформы. Создатели уверены, что их проект станет альтернативой существующим приложениям, которые, по их мнению, делают акцент на количестве взаимодействий, а не на их качестве. «По Любви» решает две ключевые проблемы — недостаток знаний о построении отношений и трудности в поиске партнера со схожими ценностями.