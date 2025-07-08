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Чад Стахелски снял клип для Evanescence и K.Flay. Это его первый музыкальный ролик

Чад Стахелски снял клип для Evanescence и K.Flay на песню «Fight Like a Girl». Это первый музыкальный ролик в карьере режиссера.

Он признался, что согласился на съемки только благодаря настойчивости фронтвумен Evanescence Эми Ли. «Я подумал, что хочу попробовать себя в режиссуре в другом амплуа. Я решил, что пойду другим путем — начну с полнометражных фильмов, а затем перейду к музыкальным клипам. Нет, я шучу», — сказал постановщик.

«Fight Like a Girl», записанная Evanescence вместе с K.Flay, прозвучала в финальных титрах боевика «Балерина». «Я просто подумала, что если есть хоть какой‑то способ связать это с миром Джона Уика и попросить Чада снять наше видео, то я пойду до конца. Я стремлюсь к звездам. И да, все это действительно произошло», — рассказала Эми Ли.

Несмотря на занятость, Стахелски выделил один уик-энд, собрал за пять дней команду и снял клип на складе в Лос-Анджелесе. Работая над клипом, постановщик вдохновлялся олдскульным MTV. Стахелски остался доволен своим музыкальным дебютом: «Для первого клипа это круто. И если я когда‑нибудь снова возьмусь за музыкальное видео, то пусть это будет снова для Эми Ли».

Evanescence сейчас работают над новым альбомом и планируют выпускать треки постепенно, как это уже было в пандемию. Несколько песен почти готовы, релизы ожидаются до конца 2025 года, а сам альбом — в 2026-м.

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Эми Ли