Чад Стахелски снял клип для Evanescence и K.Flay. Это его первый музыкальный ролик

«Fight Like a Girl», записанная Evanescence вместе с K.Flay, прозвучала в финальных титрах боевика «Балерина». «Я просто подумала, что если есть хоть какой‑то способ связать это с миром Джона Уика и попросить Чада снять наше видео, то я пойду до конца. Я стремлюсь к звездам. И да, все это действительно произошло», — рассказала Эми Ли.