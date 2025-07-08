Фехтовальщица из Франции доказала, что допинг в ее организм попал через поцелуй

В январе 2024 года спортсменка сдала допинг-тест, который показал, что в ее организме содержится остарин (препарат, цель которого — повышение уровня тестостерона. — Прим. ред). За несколько недель до Олимпиады в Париже трибунал Международной федерации фехтования оправдал Тюбис и позволил ей участвовать в соревнованиях. Позже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) попыталось оспорить это решение и отстранить фехтовальщицу от участия в состязаниях на четыре года.