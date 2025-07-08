Фехтовальщица из Франции доказала, что допинг в ее организм попал через поцелуй

Татьяна Буланова рассказала о росте числа зумеров на ее концертах
В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась премьера драмеди «Разочарованные»
В Португалии археологи нашли отпечатки ступней неандертальцев на пляже
Беспилотный трамвай в Москве осенью начнет возить пассажиров
В Китае набирает популярность новая игрушка Wakuku. В магазинах ее разбирают за несколько часов
Crocs и Nintendo выпустят обувь, посвященную Animal Crossing
Впервые за 19 лет три россиянки вышли в ¼ финала Уимблдона
Джеймс Ганн и Зак Снайдер появились в новом эпизоде «Рика и Морти»
Wildberries запускает доставку готовой еды из ресторанов
Вышел новый трейлер хоррора «Одно целое» с Элисон Бри и Дейвом Франко
Джейсон Айзекс назвал расистами людей, которые осудили кастинг Паапы Эссьеду в «Гарри Поттере»
Космо Джарвис все же не появится в «Одиссее» Кристофера Нолана
Платную курилку в Пулково закроют на ремонт. Она не выдержала наплыва посетителей
Билли Лурд снимется в комедийной драме «Король пиратов»
Художники поучаствуют в научных экспериментах в ходе арт-резиденции в Черноголовке
Лили Глэдстоун и Кеннет Брана снимутся в новом ремейке «Аферы Томаса Крауна»
Льюис Капальди рассказал, что терапия помогла ему вернуться на сцену
В США пройдет первое профессиональное соревнование среди коз по поеданию пищи
Более 7000 человек застряли в аэропорту Пулково после задержки сотни рейсов
Стартовали съемки продолжения «Молодежки»
60% поездов метро в Москве сделают беспилотными к 2035 году
Дима Oneheart из Тамбова готовит совместный трек с Moby
В России начали снимать ремейк культового турецкого сериала «Черная любовь»
«Судьба человека определяется его поступками»: вышел тизер финальных серий «Песочного человека»
Дмитрий Журавлев в трейлере фантастического сериала «Баранкины и камни силы»
Философское караоке и пиратские вечеринки: «Архстояние» объявило ночную программу
Майкл Дуглас не собирается возвращаться в кино, пока ему не предложат особенный проект
Келли Осборн и Сид Уилсон из Slipknot обручились на последнем концерте Black Sabbath

Фехтовальщица из Франции доказала, что допинг в ее организм попал через поцелуй

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Французскую фехтовальщицу Изаору Тибюс оправдали по делу об употреблении допинга. Спортивный арбитражный суд признал, что запрещенное вещество попало в организм женщины через поцелуй с мужем, пишет The Guardian.

В январе 2024 года спортсменка сдала допинг-тест, который показал, что в ее организме содержится остарин (препарат, цель которого — повышение уровня тестостерона. — Прим. ред). За несколько недель до Олимпиады в Париже трибунал Международной федерации фехтования оправдал Тюбис и позволил ей участвовать в соревнованиях. Позже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) попыталось оспорить это решение и отстранить фехтовальщицу от участия в состязаниях на четыре года.

Сама Тибюс утверждала, что вещество попало в ее организм через поцелуй с партнером — бывшим американским рапиристом Рейсом Имбоденом. Он без ее ведома принимал препарат, содержащий запрещенное вещество.

Суд установил, что мужчина действительно принимал остарин с 5 января 2024 года и из‑за этого запрещенный WADA препарат в течение девяти дней накапливался в организме Изаоры. «Научно доказано, что прием дозы остарина, аналогичной дозе, принятой тогдашним партнером Тибюс, привел бы к попаданию в слюну количества остарина, достаточного для заражения человека через поцелуй», — постановил суд.

Ранее ученые доказали, что через поцелуи также могут передаваться депрессия и тревожность. Все дело в бактериях, которые распространяются через слюну и влияют на мозг и поведение.

Расскажите друзьям