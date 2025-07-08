Фехтовальщица из Франции доказала, что допинг в ее организм попал через поцелуй

Французскую фехтовальщицу Изаору Тибюс оправдали по делу об употреблении допинга. Спортивный арбитражный суд признал, что запрещенное вещество попало в организм женщины через поцелуй с мужем, пишет The Guardian.
В январе 2024 года спортсменка сдала допинг-тест, который показал, что в ее организме содержится остарин (препарат, цель которого — повышение уровня тестостерона. — Прим. ред). За несколько недель до Олимпиады в Париже трибунал Международной федерации фехтования оправдал Тюбис и позволил ей участвовать в соревнованиях. Позже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) попыталось оспорить это решение и отстранить фехтовальщицу от участия в состязаниях на четыре года.
Сама Тибюс утверждала, что вещество попало в ее организм через поцелуй с партнером — бывшим американским рапиристом Рейсом Имбоденом. Он без ее ведома принимал препарат, содержащий запрещенное вещество.
Суд установил, что мужчина действительно принимал остарин с 5 января 2024 года и из‑за этого запрещенный WADA препарат в течение девяти дней накапливался в организме Изаоры. «Научно доказано, что прием дозы остарина, аналогичной дозе, принятой тогдашним партнером Тибюс, привел бы к попаданию в слюну количества остарина, достаточного для заражения человека через поцелуй», — постановил суд.
Ранее ученые доказали, что через поцелуи также могут передаваться депрессия и тревожность. Все дело в бактериях, которые распространяются через слюну и влияют на мозг и поведение.