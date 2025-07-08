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В Португалии археологи нашли отпечатки ступней неандертальцев на пляже

Фото: Meressa Chartrand/Unsplash

Археологи обнаружили на португальском побережье два участка, на которых сохранились отпечатки ног неандертальцев разных возрастов. Об этом пишет «N+1» со ссылкой на статью в Scientific Reports.

Находками приблизительно 78–82 тыс. лет. Исследователи выявили на португальском побережье два местонахождения. Одно из них называется Прайя-ду-Телейру. Там ученые увидели пока единственный отпечаток ступни длиной 22,6 сантиметра. По-видимому, его оставил подросток или невысокая женщина.

Второе местонахождение называется Монте-Клериго. На этом пляже археологи обнаружили пять цепочек следов и несколько отдельных отпечатков ног — всего 26 штук. Они пришли к выводу, что их оставили несколько человек разных возрастов.

Три цепочки следов оставил один или несколько взрослых мужчин ростом около 169–173 сантиметров. Отдельный отпечаток связан с ребенком, рост которого составлял около 113 сантиметров. Еще одну цепочку следов оставил малыш ростом около 72 сантиметров. Археологи сделали предположение, что неандертальский лагерь располагался неподалеку от того места, где нашли следы.

Несколько лет назад исследователи выявили неандертальские следы на испанском пляже Маталасканьяс, который находится в провинции Уэльва. Благодаря штормам, приливам и отливам там обнажились отпечатки, возраст которых составляет около 151 тыс. лет.

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