7 июля в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась премьера
драмеди «Разочарованные».
Первые три эпизода проекта представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, режиссером-постановщиком Денисом Виленкиным и оператором Романом Малышевым. Картину также презентовали исполнители главных ролей Лиза Шакира, Эрика Булатая, Аскар Ильясов, Роман Евдокимов, Дмитрий Ендальцев, Ася Резник, Елизавета Юрьева и другие.
Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей сериала, представители киноиндустрии: Даниил Вахрушев, Денис Самойлов, Артем Шевченко, Мария Николаева, Вера Дровеникова, Арина Рожкова, Дарья Котрелева, Никита Санаев, Валерия Куликова, блогер Андрей Борисов, продюсер Роман Новиков, режиссеры Алексей Попогребский, Александр Домогаров-мл.
По сюжету картины три героини Вера, Надежда и Любовь знакомятся на вечеринке. Вера не верит в мужчин, Надежда надеется на спасение отношений со своим женихом, а Любовь влюбляется в женатого. Каждой из героинь предстоит найти себя и перейти из молодости в зрелый возраст.