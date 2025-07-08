В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась премьера драмеди «Разочарованные»

По сюжету картины три героини Вера, Надежда и Любовь знакомятся на вечеринке. Вера не верит в мужчин, Надежда надеется на спасение отношений со своим женихом, а Любовь влюбляется в женатого. Каждой из героинь предстоит найти себя и перейти из молодости в зрелый возраст.