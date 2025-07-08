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В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась премьера драмеди «Разочарованные»

Фото: пресс-служба Okko

7 июля в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась премьера
драмеди «Разочарованные».

Первые три эпизода проекта представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, режиссером-постановщиком Денисом Виленкиным и оператором Романом Малышевым. Картину также презентовали исполнители главных ролей Лиза Шакира, Эрика Булатая, Аскар Ильясов, Роман Евдокимов, Дмитрий Ендальцев, Ася Резник, Елизавета Юрьева и другие.

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© Пресс-служба Okko
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© Пресс-служба Okko
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© Пресс-служба Okko
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© Пресс-служба Okko
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© Пресс-служба Okko

Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей сериала, представители киноиндустрии: Даниил Вахрушев, Денис Самойлов, Артем Шевченко, Мария Николаева, Вера Дровеникова, Арина Рожкова, Дарья Котрелева, Никита Санаев, Валерия Куликова, блогер Андрей Борисов, продюсер Роман Новиков, режиссеры Алексей Попогребский, Александр Домогаров-мл.

По сюжету картины три героини Вера, Надежда и Любовь знакомятся на вечеринке. Вера не верит в мужчин, Надежда надеется на спасение отношений со своим женихом, а Любовь влюбляется в женатого. Каждой из героинь предстоит найти себя и перейти из молодости в зрелый возраст.

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