Татьяна Буланова рассказала о росте числа зумеров на ее концертах

«Я приверженец того мнения, что мода и музыка цикличны. Что‑то, о чем давно забыли, приобретает популярность, когда о нем напоминают. Какие‑то хиты прошлого использовали в современном кино для молодежи, они услышали и подсели на них. Все, песня и исполнитель снова в топе», — подчеркнула артистка.