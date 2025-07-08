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Татьяна Буланова рассказала о росте числа зумеров на ее концертах

Фото: Илья Симонов/«Диско-клуб»

Певица Татьяна Буланова рассказала, что зумеры все чаще ходят на ее концерты. Она объяснила повышенный интерес молодежи к ее творчеству цикличностью в музыке.

«Я приверженец того мнения, что мода и музыка цикличны. Что‑то, о чем давно забыли, приобретает популярность, когда о нем напоминают. Какие‑то хиты прошлого использовали в современном кино для молодежи, они услышали и подсели на них. Все, песня и исполнитель снова в топе», — подчеркнула артистка.

По словам Булановой, сейчас песни, попадая в соцсети, могут моментально стать узнаваемыми. Певица предположила, что одну из ее песен кто‑то «залил в сеть, и она там завирусилась».

Видео: «Афиша Daily»

При этом она отметила, что не станет повышать цены на концерты на фоне возросшей популярности. Ближайший концерт артистки состоится 12 июля в Petter. Стоимость начинается от 12,5 тыс. рублей.

Ранее Буланова выступила на фестивале Omanko Day от «Диско-клуба» и медиапортала о культуре и моде. Событие посетили более 5000 человек. Днем на сцене пели Mirèle, Андрей Катиков, «Стерео Ширина» и «Второй Ка», а вечером как хедлайнер фестиваля вышла Буланова, исполнив свои хиты «Не плачь» и «Ясный мой свет».

Видео: «Афиша Daily»
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