Беспилотный трамвай в Москве осенью начнет возить пассажиров

В Москве запустят беспилотный трамвай в сентябре–октябре 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
«На месте водителя трамвая может находиться лицо, которое не имеет специальных прав на управление транспортным средством. То есть трамвай будет ходить в полностью беспилотном режиме, а роль этого человека — это общий контроль, смотреть за тем, как все системы работают», — рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
В столице также начали тестировать беспилотный поезд метро. Пока его «обкатывают», сообщил мэр Сергей Собянин. В 2026 году в беспилотнике проедут первые пассажиры.