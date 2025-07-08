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Беспилотный трамвай в Москве осенью начнет возить пассажиров

Фото: @DtRoad

В Москве запустят беспилотный трамвай в сентябре–октябре 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На месте водителя трамвая может находиться лицо, которое не имеет специальных прав на управление транспортным средством. То есть трамвай будет ходить в полностью беспилотном режиме, а роль этого человека — это общий контроль, смотреть за тем, как все системы работают», — рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Испытания беспилотного трамвая в городе начались в 2024 году. В апреле Ликсутов заявлял, что мэрия никогда не откажется от трамваев. «Трамвай для Москвы — это любимый многими вид городского транспорта» говорил чиновник.

В столице также начали тестировать беспилотный поезд метро. Пока его «обкатывают», сообщил мэр Сергей Собянин. В 2026 году в беспилотнике проедут первые пассажиры.

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