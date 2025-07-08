Беспилотный трамвай в Москве осенью начнет возить пассажиров

«На месте водителя трамвая может находиться лицо, которое не имеет специальных прав на управление транспортным средством. То есть трамвай будет ходить в полностью беспилотном режиме, а роль этого человека — это общий контроль, смотреть за тем, как все системы работают», — рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.