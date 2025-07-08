В Китае набирает популярность новая игрушка Wakuku. В магазинах ее разбирают за несколько часов

Персонаж был создан в 2022–2023 годах и дебютировал в рознице в 2024-м, став за считаные месяцы хитом. В марте 2025 года новая версия Wakuku в виде панды дебютировала в Miniso Land в Пекине, сразу же побив рекорды и увеличив выручку магазина более чем на 90%.