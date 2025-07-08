В Китае набирает популярность новая игрушка Wakuku. В магазинах ее разбирают за несколько часов

В Китае набирает популярность новая дизайнерская игрушка Wakuku, созданная компанией Letsvan из Шэньчжэня. Об этом сообщает What’s on Weibo.
Главред издательства Маниа Кутсе подчеркивает, что всего за год игрушка с плюшевым телом стала настоящим хитом среди китайских покупателей, а особенно среди девушек-зумеров.
Персонаж был создан в 2022–2023 годах и дебютировал в рознице в 2024-м, став за считаные месяцы хитом. В марте 2025 года новая версия Wakuku в виде панды дебютировала в Miniso Land в Пекине, сразу же побив рекорды и увеличив выручку магазина более чем на 90%.
Затем 17 мая Wakuku снова установила рекорды продаж с выпуском коллаборации «Лиса и Кролик» в флагманских магазинах Miniso в Шанхае и Нанкине. На открытии Miniso Space в Нанкине 18 июня очередная фигурка Wakuku была распродана всего за два часа.
Как и Labubu, Wakuku — это коллекционная фигурка-брелок, которую можно носить на сумке. Каждая серия выпускается в формате «слепых коробок»: покупатель не знает, какая фигурка ему попадется. Главное отличие в эстетике: если Labubu — это лесной эльф из северных сказок, то Wakuku — племенной воин из джунглей.
От Labubu новая игрушка также отличается более доступной ценой: от 59 до 159 юаней (640–1700 рублей), и многие считают, что она предлагает лучшее качество за свои деньги.