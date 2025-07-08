В Китае набирает популярность новая игрушка Wakuku. В магазинах ее разбирают за несколько часов

Джеймс Ганн и Зак Снайдер появились в новом эпизоде «Рика и Морти»
Беспилотный трамвай в Москве осенью начнет возить пассажиров
Crocs и Nintendo выпустят обувь, посвященную Animal Crossing
Впервые за 19 лет три россиянки вышли в ¼ финала Уимблдона
Wildberries запускает доставку готовой еды из ресторанов
Вышел новый трейлер хоррора «Одно целое» с Элисон Бри и Дейвом Франко
Джейсон Айзекс назвал расистами людей, которые осудили кастинг Паапы Эссьеду в «Гарри Поттере»
Космо Джарвис все же не появится в «Одиссее» Кристофера Нолана
Платную курилку в Пулково закроют на ремонт. Она не выдержала наплыва посетителей
Билли Лурд снимется в комедийной драме «Король пиратов»
Художники поучаствуют в научных экспериментах в ходе арт-резиденции в Черноголовке
Лили Глэдстоун и Кеннет Брана снимутся в новом ремейке «Аферы Томаса Крауна»
Льюис Капальди рассказал, что терапия помогла ему вернуться на сцену
В США пройдет первое профессиональное соревнование среди коз по поеданию пищи
Более 7000 человек застряли в аэропорту Пулково после задержки сотни рейсов
Стартовали съемки продолжения «Молодежки»
60% поездов метро в Москве сделают беспилотными к 2035 году
Дима Oneheart из Тамбова готовит совместный трек с Moby
В России начали снимать ремейк культового турецкого сериала «Черная любовь»
«Судьба человека определяется его поступками»: вышел тизер финальных серий «Песочного человека»
Дмитрий Журавлев в трейлере фантастического сериала «Баранкины и камни силы»
Философское караоке и пиратские вечеринки: «Архстояние» объявило ночную программу
Майкл Дуглас не собирается возвращаться в кино, пока ему не предложат особенный проект
Келли Осборн и Сид Уилсон из Slipknot обручились на последнем концерте Black Sabbath
My Chemical Romance возвращаются в Азию с туром впервые за 10 лет
Билли Айлиш отправит 400 тыс. футболок на переработку
Кайл МакЛоклен не против повторить роль из «Отчаянных домохозяек»
Языческий кошмар в глухих лесах: Артемий Лебедев дебютирует в кино в фольклорном хорроре «Мора»

В Китае набирает популярность новая игрушка Wakuku. В магазинах ее разбирают за несколько часов

Фото: @letsvan_official

В Китае набирает популярность новая дизайнерская игрушка Wakuku, созданная компанией Letsvan из Шэньчжэня. Об этом сообщает What’s on Weibo.

Главред издательства Маниа Кутсе подчеркивает, что всего за год игрушка с плюшевым телом стала настоящим хитом среди китайских покупателей, а особенно среди девушек-зумеров.

Персонаж был создан в 2022–2023 годах и дебютировал в рознице в 2024-м, став за считаные месяцы хитом. В марте 2025 года новая версия Wakuku в виде панды дебютировала в Miniso Land в Пекине, сразу же побив рекорды и увеличив выручку магазина более чем на 90%.

Затем 17 мая Wakuku снова установила рекорды продаж с выпуском коллаборации «Лиса и Кролик» в флагманских магазинах Miniso в Шанхае и Нанкине. На открытии Miniso Space в Нанкине 18 июня очередная фигурка Wakuku была распродана всего за два часа.

Как и Labubu, Wakuku — это коллекционная фигурка-брелок, которую можно носить на сумке. Каждая серия выпускается в формате «слепых коробок»: покупатель не знает, какая фигурка ему попадется. Главное отличие в эстетике: если Labubu — это лесной эльф из северных сказок, то Wakuku — племенной воин из джунглей.

От Labubu новая игрушка также отличается более доступной ценой: от 59 до 159 юаней (640–1700 рублей), и многие считают, что она предлагает лучшее качество за свои деньги.

Расскажите друзьям