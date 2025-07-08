Crocs и Nintendo выпустят обувь, посвященную Animal Crossing

Crocs и Nintendo объединились, чтобы выпустить пару обуви, посвященную игре Animal Crossing. Новая коллекция появится в продаже уже 26 августа.
Дизайн обуви вдохновлен живописным миром Animal Crossing. Зеленые оттенки символизируют землю, а элементы подошвы и ремешков отражают морские мотивы из игры. В коллекцию вошли две модели: Animal Crossing Platform Clog для взрослых и Animal Crossing Classic Clog для детей.
Crocs также выпустил уникальные джиббитсы с героями Маршалом, Рози и Банни и тематическими элементами, такими как домик и яблоня. Также доступны два дополнительных набора: один посвящен сестрам Эйбл — Сабл, Мэйбл и Лейбл; другой включает Блатерса, Селесту, Паскаля, раковину гребешка и окаменелость.
«Когда появится возможность отправиться в путешествие и весело провести время, пусть эти кроксы помогут вам перенестись в расслабляющий, наполненный природой мир, где ваши любимые персонажи будут у вас под ногами», — отметили в Nintendo.