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Crocs и Nintendo выпустят обувь, посвященную Animal Crossing

Фото: Nintendo

Crocs и Nintendo объединились, чтобы выпустить пару обуви, посвященную игре Animal Crossing. Новая коллекция появится в продаже уже 26 августа.

Дизайн обуви вдохновлен живописным миром Animal Crossing. Зеленые оттенки символизируют землю, а элементы подошвы и ремешков отражают морские мотивы из игры. В коллекцию вошли две модели: Animal Crossing Platform Clog для взрослых и Animal Crossing Classic Clog для детей.

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© Фото: Nintendo
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© Фото: Nintendo

Crocs также выпустил уникальные джиббитсы с героями Маршалом, Рози и Банни и тематическими элементами, такими как домик и яблоня. Также доступны два дополнительных набора: один посвящен сестрам Эйбл — Сабл, Мэйбл и Лейбл; другой включает Блатерса, Селесту, Паскаля, раковину гребешка и окаменелость.

© Фото: Nintendo

«Когда появится возможность отправиться в путешествие и весело провести время, пусть эти кроксы помогут вам перенестись в расслабляющий, наполненный природой мир, где ваши любимые персонажи будут у вас под ногами», — отметили в Nintendo.

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