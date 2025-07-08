Впервые за 19 лет три россиянки вышли в ¼ финала Уимблдона

В ¼ финала сыграют Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. Андреева сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич, Павлюченкова — с американкой Амандой Анисимовой, Самсонова — с полькой Игой Свентек или датчанкой Кларой Таусон. Мирра — самая молодая спортсменка, вышедшая в четвертьфинал женского одиночного разряда Уимблдона после Марии Шараповой в 2005 году (обеим было 18 лет и 62 дня на момент начала турнира).