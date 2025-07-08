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Впервые за 19 лет три россиянки вышли в ¼ финала Уимблдона

Фото: Julian Finney/Getty Images

В четвертьфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», впервые с 2006 года вышли три российские теннисистки. Об этом пишет РБК.

В ¼ финала сыграют Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. Андреева сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич, Павлюченкова — с американкой Амандой Анисимовой, Самсонова — с полькой Игой Свентек или датчанкой Кларой Таусон. Мирра — самая молодая спортсменка, вышедшая в четвертьфинал женского одиночного разряда Уимблдона после Марии Шараповой в 2005 году (обеим было 18 лет и 62 дня на момент начала турнира).

В 2006 году в ¼ финала Уимблдона играли Мария Шарапова, Анастасия Мыскина и Елена Дементьева. Шарапова дошла до полуфинала. Уимблдон завершится 13 июля. В этом сезоне в мужском одиночном разряде в четвертьфинал попал россиянин Карен Хачанов.

Недавно шахматиста Магнуса Карлсена обыграл 15-летний игрок из России Максим Иванников. Партия в онлайн-турнире продлилась 33 хода, после чего норвежец сдался.

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