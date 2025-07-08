Джеймс Ганн и Зак Снайдер появились в новом эпизоде «Рика и Морти»

После неудачного разговора с ним они решают сами «улучшить» франшизу с помощью устройства «Мувилайзер». В одной из сцен Ганн встречает Снайдера в столовой, который шутит над его версией «Супермена»: «Совет: он ведь Человек из стали, а не Человек из разговоров. Побольше драк!»