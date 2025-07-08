Джеймс Ганн и Зак Снайдер появились в новом эпизоде «Рика и Морти»

Режиссеры Джеймс Ганн и Зак Снайдер стали героями нового эпизода сериала «Рик и Морти», их озвучили сами постановщики.
Эпизод под названием «Ricker Than Fiction», вышедший 6 июля, пародирует киноиндустрию и современные супергеройские франшизы. По сюжету Рик и Морти недовольны тем, как развивается их любимый фильм про роботов-деревьев, режиссером которого выступает Джеймс Ганн.
После неудачного разговора с ним они решают сами «улучшить» франшизу с помощью устройства «Мувилайзер». В одной из сцен Ганн встречает Снайдера в столовой, который шутит над его версией «Супермена»: «Совет: он ведь Человек из стали, а не Человек из разговоров. Побольше драк!»
Позже Рик и Морти предлагают собственную версию финала фильма, которая вдохновляет Ганна. Он уносит «Мувилайзер» в студию Warner Bros., говоря, что это может «спасти Голливуд» — но в итоге трагически погибает от рук самой студии.
Исполнительный продюсер шоу Скотт Мардер рассказал в интервью Variety, что Ганн и Снайдер с энтузиазмом согласились на участие: «Они сами признались, что смотрят шоу. Были в восторге, смеялись над всеми шутками и не просили ничего менять».